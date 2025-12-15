小山田緑地では2026年1月24日(土)、J1プロサッカークラブ「FC町田ゼルビア」所属コーチが指導する「親子で楽しむサッカー教室」を開催します。シュートやドリブルのコツはもちろん、サッカーの面白さなど「FC町田ゼルビア」所属コーチから直接指導が受けられる貴重なチャンスです。サッカーの技術向上にも、サッカーを始めるきっかけにもおススメです。チームマスコットのゼルビーと記念撮影もできるかも！？先着20組限定となっておりますので、ぜひお早めにお申込みください。

親子で楽しむサッカー教室

日時

2026年1月24日（土） 11:00～12:00

※荒天中止：中止の場合は、1月23日17時までに代表者へお電話にてご連絡いたします。X（旧Twitter）https://x.com/ParksOyamadaでもお知らせいたします。

講師

プロサッカークラブ「FC町田ゼルビア」所属コーチ

場所

小山田緑地 運動広場

集合場所

小山田緑地サービスセンター ※ご本人確認のため、お名前、ご住所、電話番号を伺います。

集合時間

10:30

参加費

50円 (レクリエーション保険料)※同伴の保護者の方も参加費が必要です。

対象

①未就学児（4歳～）と保護者②小学1年生～小学4年生の子どもと保護者

定員

①、② 各10組※先着順。定員になり次第締切。

服装・持ち物

動きやすい服装、飲み物、タオル

申込方法 ※先着順

小山田緑地サービスセンター窓口に直接お越しいただくか、お電話、またはインターネットのフォームよりお申し込みください。お申し込みの際には、参加者全員の①氏名（ふりがな）、②学年・年齢、③電話番号、④このイベントを何で知ったか、を伺います。

【個人情報の取り扱いについて】

ご提供いただいた個人情報は、本イベントの運営以外には使用いたしません。事前にご本人の承諾を得た場合及び法令の定めのある場合を除いて、個人情報を第三者に開示・提供することはありません。お客様からご提供いただいた個人情報は適切に管理し、個人情報の紛失、改ざん及び漏えい等の防止を徹底し、お客様の個人情報を安全に、且つお客様にご安心いただけるよう保護してまいります。

窓口・電話（受付時間 9:00～17:00）

小山田緑地サービスセンター【所在地】〒194-0202 町田市下小山田町361-10【電話】042-797-8968

Web（Formrun）

申込締切

https://form.run/@oyamada-event-sm-btrLAI99P3FCskPparxJ

2026年1月19日（月）

※申込受付は先着順です。定員になり次第締め切りとなります。

小山田緑地について

小山田緑地は町田市の北西部、多摩ニュータウンに近接する緑豊かな丘陵地にあり、計画面積約146haの一部を開園しています。園内には、コナラ・クヌギ・シラカシ等の雑木林のほか、ボール遊びも出来る開放的な草地の広場、トンボ等が生息する水辺があり、散策や、軽スポーツ、自然観察に最適です。緑地の周囲にも、さながら多摩丘陵の原風景といった趣の田園風景が随所に残り、周囲を結んだ軽ハイキングや遠足などに適しています。

アクセス

所在地

町田市下小山田町・上小山田町

https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%B0%8F%E5%B1%B1%E7%94%B0%E7%B7%91%E5%9C%B0

【電車でご来園される方】○京王相模原線／小田急多摩線／多摩モノレール「多摩センター」から京王バス日大三高行き「扇橋」下車 徒歩12分○JR横浜線／小田急線「町田」から神奈川中央交通バス小山田行き「大泉寺」下車 徒歩12分 または 多摩丘陵リハビリテーション病院行き「扇橋」下車 徒歩12分【お車で来園される方】〇集合場所に近い第二駐車場（北口近く）が便利です

お問い合わせ

小山田緑地サービスセンター電話：042-797-8968（9:00～17:00）

