癒し効果抜群！SNSで人気のキャラクター 「もちくま」のマスコットキーチェーンが プライズで新登場！
エイノバ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：安倍義人）がマネジメントするクリエイター「もなかもち」が描くSNSで人気のキャラクター『もちくま』。この度、システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）より、プライズ新商品「マスコットキーチェーン」が全国のアミューズメント施設にて順次展開されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337001&id=bodyimage1】
キーチェーン付きで一緒にお出かけしたくなる可愛いサイズのマスコット。表情豊かな全4種のラインナップです！
＜商品詳細＞
【商品名】：もちくま マスコットキーチェーン
【種類】：全4種
【導入時期】：2025年12月2週～
＜取り扱い予定店舗一覧＞
https://fans.co.jp/event/2512_mochi_SS16404
※無くなり次第終了となります。
■「もちくま」について
まんまるでもちもちしているくま。何に対してもマイペースで、ゆる～い日々を送っている。
食べることが大好きなので、美味しい匂いに引き寄せられて、あなたの元にふらっと現れることがあるかも。
ゆるくて共感を呼ぶ日常をSNSで発信中。
X（旧Twitter）： https://x.com/monacamoochi
Instagram： https://www.instagram.com/monacamochi
■エイノバ（Anova,Inc.）について
エイノバ株式会社はTwitterやInstagramやLINEなどの「SNSで活躍中のクリエイター」350名と契約をしているキャラクターライセンスのプロデュース企業です。キャラクターライセンスビジネスに興味があるクリエイター様や、自社のPR、商品化利用、デジタルコンテンツ利用などをご希望の企業様はお気軽にお問い合わせください。また、エイノバ選りすぐりの契約クリエイターのキャラクターグッズを販売している自社公式ECショップも運営しております。
エイノバ株式会社： https://anova.co.jp/
エイノバ公式キャラクターグッズECショップ： https://anovachara.com/
《本件に関するお問い合わせ先》
エイノバ株式会社 菅原
電話番号：03-5210-5816
Email：contact@anova.co.jp
ホームページ：https://anova.co.jp/
配信元企業：エイノバ株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337001&id=bodyimage1】
キーチェーン付きで一緒にお出かけしたくなる可愛いサイズのマスコット。表情豊かな全4種のラインナップです！
＜商品詳細＞
【商品名】：もちくま マスコットキーチェーン
【種類】：全4種
【導入時期】：2025年12月2週～
＜取り扱い予定店舗一覧＞
https://fans.co.jp/event/2512_mochi_SS16404
※無くなり次第終了となります。
■「もちくま」について
まんまるでもちもちしているくま。何に対してもマイペースで、ゆる～い日々を送っている。
食べることが大好きなので、美味しい匂いに引き寄せられて、あなたの元にふらっと現れることがあるかも。
ゆるくて共感を呼ぶ日常をSNSで発信中。
X（旧Twitter）： https://x.com/monacamoochi
Instagram： https://www.instagram.com/monacamochi
■エイノバ（Anova,Inc.）について
エイノバ株式会社はTwitterやInstagramやLINEなどの「SNSで活躍中のクリエイター」350名と契約をしているキャラクターライセンスのプロデュース企業です。キャラクターライセンスビジネスに興味があるクリエイター様や、自社のPR、商品化利用、デジタルコンテンツ利用などをご希望の企業様はお気軽にお問い合わせください。また、エイノバ選りすぐりの契約クリエイターのキャラクターグッズを販売している自社公式ECショップも運営しております。
エイノバ株式会社： https://anova.co.jp/
エイノバ公式キャラクターグッズECショップ： https://anovachara.com/
《本件に関するお問い合わせ先》
エイノバ株式会社 菅原
電話番号：03-5210-5816
Email：contact@anova.co.jp
ホームページ：https://anova.co.jp/
配信元企業：エイノバ株式会社
プレスリリース詳細へ