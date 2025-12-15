Ｚ世代女子に大人気！「ポメラニアンもち」 新作プライズのぬいぐるみと小物入れが 全国のゲームセンターで導入開始！
エイノバ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：安倍義人）がエージェント提携をしているクリエイター「mal」が描く人気キャラクター『ポメラニアンもち』。この度、システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）より新しいプライズ商品2種が、2025年12月より全国のアミューズメント施設にて順次展開されます。
■ボールチェーン付きキラキラおめめぬいぐるみ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337000&id=bodyimage1】
キラキラおめめとコロンとしたフォルムが愛らしい、手のひらサイズのぬいぐるみです。思わず集めたくなる全４種！
＜商品詳細＞
【商品名】：ポメラニアンもち ボールチェーン付きキラキラおめめぬいぐるみ
【種類】：全4種
【導入予定時期】：2025年12月2週～
＜取り扱い予定店舗一覧＞
http://fans.co.jp/event/2512_pm_SS16302
※無くなり次第終了となります。
■ドーナツ型ぬいぐるみ小物入れ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337000&id=bodyimage2】
ドーナツからひょっこり顔を出す姿がかわいらしいデザイン！上部のフタを開けると、コスメなどの小物を収納できるスペースになっており、実用性も兼ね備えたアイテムです。
＜商品詳細＞
【商品名】：ポメラニアンもち ドーナツ型ぬいぐるみ小物入れ
【種類】：全3種
【導入予定時期】：2025年12月4週～
＜取り扱い予定店舗一覧＞
http://fans.co.jp/event/2512_pm_SS16303
※無くなり次第終了となります。
■「ポメラニアンもち」について
犬とおもちと人のあいだのいきもの。書籍『もちはポメラニアン』（星海社）を出版し、
コラボカフェや個展を開催するなど実績多数！プライズ化、カプセルトイ化の実績あり！
X（旧Twitter）： https://x.com/PomeranianMochi
Instagram： https://www.instagram.com/pomeranianmochi_official/
■エイノバ（Anova,Inc.）について
エイノバ株式会社はTwitterやInstagramやLINEなどの「SNSで活躍中のクリエイター」350名と契約をしているキャラクターライセンスのプロデュース企業です。キャラクターライセンスビジネスに興味があるクリエイター様や、自社のPR、商品化利用、デジタルコンテンツ利用などをご希望の企業様はお気軽にお問い合わせください。また、エイノバ選りすぐりの契約クリエイターのキャラクターグッズを販売している自社公式ECショップも運営しております。
エイノバ株式会社： https://anova.co.jp/
エイノバ公式キャラクターグッズECショップ： https://anovachara.com/
《本件に関するお問い合わせ先》
エイノバ株式会社 菅原
電話番号：03-5210-5816
Email：contact@anova.co.jp
ホームページ：https://anova.co.jp/
