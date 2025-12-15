成熟市場における不可欠な機能添加剤――ゴム酸化防止剤8PPD市場はCAGR3.0%で2031年0.28億米ドル規模へ
ゴム酸化防止剤8PPDとは
ゴム酸化防止剤8PPDは、タイヤ、工業用ゴム製品、シール材など幅広いゴム製品に使用される主要な抗酸化剤である。ゴム中で発生する酸化や老化反応を抑制し、製品の耐久性、弾性、柔軟性を維持することを目的とする。化学的にはアミン系抗酸化剤に分類され、ゴム分子鎖の酸化を防ぐことで、長期使用下でも性能安定性を確保する。タイヤメーカーや工業用ゴムメーカーは、8PPDを採用することで製品寿命を延ばし、高温・摩耗・紫外線などの過酷条件下でも信頼性を維持することが可能となる。8PPDは単なる補助材料ではなく、ゴム製品の品質・性能に直結する重要な機能性添加剤として位置付けられており、業界全体の製品信頼性向上に貢献する。
データが示す市場の主要特徴：安定成長と市場規模の拡大
LP Informationの最新レポート「世界ゴム酸化防止剤8PPD市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/135798/rubber-antioxidant-8ppd）によれば、2025年から2031年にかけて、ゴム酸化防止剤8PPD市場はCAGR3.0%で成長し、2031年には0.28億米ドル規模に達すると予測されている。この成長率は緩やかながら持続的であり、既存ゴム製品市場における安定した需要を反映している。また、市場の成熟度が高く、需要が安定していることが特徴である。
背景にある成長要因：耐久性要求と用途多様化
8PPDの採用拡大は、ゴム製品に求められる耐久性や長寿命化の要求と密接に関連している。タイヤや工業用ゴム製品では、高温・摩耗・紫外線・酸化などの環境下でも性能を維持する必要があり、酸化防止剤の役割が不可欠である。また、シール材やベルト類など用途の多様化に伴い、8PPDの適用範囲も広がっている。これにより、各種ゴム製品の品質安定化が実現され、市場の基盤を支える要素となっている。
図. ゴム酸化防止剤8PPD世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336985&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336985&id=bodyimage2】
図. 世界のゴム酸化防止剤8PPD市場におけるトップ4企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業分析：トップ企業が市場を牽引
LP Informationのトップ企業研究センターによると、Shandong Hengli、Henglite、Anhui Boyangなどが主要製造業者として存在し、2024年時点でトップ3企業が約86.0%の市場シェアを有していた。市場はこれら企業を中心に形成されており、製品品質や供給能力の安定性が市場の特徴として確認される。
市場展望：技術高度化と用途拡張が進む方向
今後のゴム酸化防止剤8PPD市場は、既存の耐久性向上用途に加え、新規ゴム製品や特殊環境向け用途への拡張が進む方向である。製品の機能性・適用範囲の多様化が進むことで、タイヤ、工業用ゴム製品、シール材など幅広い分野での活用が一層増加すると考えられる。また、製造技術や添加剤配合技術の高度化が進み、より安定した性能維持や製品設計への柔軟な対応が可能になることも、将来的な市場の方向性として注目される。
最新動向
2024 年 6 月 10 日 - 中国（山東省）：Shandong Hengli 公開資料によると、同社はゴム酸化防止剤8PPDの製造および国内外販売を継続しており、ISO 9001 認証を保持した製品を 200 kg 鉄桶で供給している。これにより、グローバル市場への供給能力が維持されていることが確認された。
