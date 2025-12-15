レーザー切断用コントローラーの世界市場2025年、グローバル市場規模（低出力型、中出力型、高出力型）・分析レポートを発表
2025年12月15日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「レーザー切断用コントローラーの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、レーザー切断用コントローラーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
■ 市場概要
最新調査によれば、世界のレーザー切断用コントローラー市場は2024年に約26億63百万米ドルと推計され、2031年には約38億74百万米ドルドルへ拡大する見通しで、年平均成長率は約5.6％となります。本レポートでは、米国の関税政策や国際的な制度変化が市場競争、地域経済、供給網に与える影響も併せて分析しています。
________________________________________
■ レーザー切断用コントローラーの概要
レーザー切断用コントローラーとは、レーザー切断機の動作を制御する装置であり、高出力レーザーを用いて金属や樹脂など多様な材料を高精度に切断するための中枢的役割を担います。レーザー光の出力、焦点位置、切断軌跡、速度などを統合的に管理し、加工品質の安定化に寄与します。
また、近年は製造業の自動化が急速に進展しており、数値制御機能やロボットとの連携を強化した高度なコントローラーへの需要が増えています。さらに、IoT機能やクラウド連携技術の導入により、遠隔監視、リアルタイムデータ分析、生産最適化などの付加価値も高まっています。より高速で精密な切断を求めるユーザーの要求が高まる中、制御アルゴリズムやハードウェア性能の向上が市場の成長を支えています。
________________________________________
■ 市場動向
本市場では以下のようなトレンドが顕著です。
● 自動化の加速
製造ライン全体の自動化需要が増加し、高度な制御機能を備えた装置の採用が進んでいます。
● IoT・クラウド連携の普及
稼働状況の遠隔監視やクラウドデータ管理が普及し、生産性の向上に寄与しています。
● 精度・速度の向上要求
高精度かつ高速な加工ニーズに応えるため、メーカーは制御技術の改善を継続しています。
● 多業種への応用が拡大
電子機器、医療機器、研究施設など、非製造業にもレーザー加工技術の導入が進展しています。
________________________________________
■ レポートの目的
本レポートは以下の点を主目的としています。
1. 世界および主要国における市場機会の規模を算出すること。
2. 各製品タイプおよび用途別に市場成長性を評価すること。
3. 地域別・用途別の将来予測を提示すること。
4. 市場競争に影響する要因を明確化し、企業の戦略立案に資する情報を提供すること。
________________________________________
■ 主要企業と競争環境
対象企業には、Beckhoff、Siemens AG、Power Automation GmbH、Shanghai Friendess Electronic Technology Corp Ltd、WEIHONG、Wuhan Au3tech Intelligent Technologies Co.,Ltd.、ANCA Motion、Pro-Arc Welding & Cutting Systems Private Limited、Elmo、RuiDa Technology など、多数の企業が含まれます。
これらの企業は、制御アルゴリズムの高度化、ユーザーインターフェースの改善、IoT機能の統合などを通じて技術競争を展開しています。
