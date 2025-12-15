ライオンズクラブ国際協会３３０－Ａ １月２・３・４日 増上寺にて 献血と骨髄ドナー登録の呼びかけ
日本赤十字社東京都赤十字血液センターより新年の献血活動への協力要請を受け、増上寺の協力のもと
２０２６年１月２，３，４日 10時～11時30分/13時～16時 増上寺境内にて
新年のアクティビティとして献血と骨髄ドナー登録の呼びかけを行う。年末年始は輸血用血液の確保が困難な時期で、深刻な血液不足が続いているため当日の献血にご協力も大歓迎！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336950&id=bodyimage1】
配信元企業：一般社団法人東京地区ライオンズ
