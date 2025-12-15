書籍『緊急支援物流と道路ネットワーク －災害に備えるインフラ整備－』を出版しました

株式会社建設技術研究所（本社：東京都中央区、代表取締役社長：西村達也）は、『緊急支援物流と道路ネットワーク－災害に備えるインフラ整備－』と題した書籍を出版しました。

物流は便利な日常生活を支えていますが、災害時の「兵糧攻め」に見舞われたときに備えて、物資の補給や備蓄を考えておく必要があります。しかし、過去の大災害においては、道路の破断や通行不可が緊急支援物資の輸送を妨げていたこともありました。被災時の緊急支援物流のためにも、道路の強靱化を進めなければなりません。

本書は、緊急支援物流と道路ネットワークについての議論を重ね、その研究成果を書籍として刊行するものです。





『緊急支援物流と道路ネットワーク－災害に備えるインフラ整備－』

監 修 ： 苦瀬博仁、江守昌弘

編 ： 国土文化研究所

著 ： 株式会社建設技術研究所 物流研究会

発 行 ： 大成出版社

価 格 ： 3,400円（税別）

出 版 ： 2025年12月15日

ISBN ： 978-4-8028-3640-1

