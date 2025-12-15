D&I AWARD 2025¤ÇºÇ¹â°Ì¤Î¡Ö¥Ù¥¹¥È¥ïー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹¡×Ç§Äê¤ò 4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼èÆÀ
D&I AWARD 2025¤ÇºÇ¹â°Ì¤Î¡Ö¥Ù¥¹¥È¥ïー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹¡×Ç§Äê¤ò 4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼èÆÀ
¥®¥ê¥¢¥É¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥·¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡Ö¥®¥ê¥¢¥É¡×¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¥±¥Í¥Ã¥È¡¦¥Ö¥é¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¡ÊD&I¡Ë¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä»Üºö¤òÉ¾²Á¤¹¤ëD&I AWARD 2025¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡Ö¥Ù¥¹¥È¥ïー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹¡×Ç§Äê¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÇ§Äê¼èÆÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥®¥ê¥¢¥ÉÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î¥±¥Í¥Ã¥È¡¦¥Ö¥é¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥®¥ê¥¢¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ½¾¶È°÷¤ÏºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê»ñ»º¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¡õ¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¤òÂº½Å¤·¡¢½¾¶È°÷°ì¿Í°ì¿Í¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥®¥ê¥¢¥É¤ÎD¡õI¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤òÃÆ¤ß¤Ë¤·¡¢º£¸å¤â¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤Ê´Ä¶¤ò¾úÀ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÒÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¼Ò³°¤È¤â¶¨Æ¯¤·¤ÆD&I¤ÎÍýÇ°¤ò¿»Æ©¤µ¤»¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤ê·ò¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Åö¼Ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¥®¥ê¥¢¥É¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥·¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥®¥ê¥¢¥É¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥·¥º¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê·ò¹¯¤ÊÀ¤³¦¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢35Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê°åÎÅ¤Î³×¿·¤òÄÉµá¤·¡¢ÈôÌöÅª¤Ê¿ÊÊâ¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¿¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊ´ë¶È¤Ç¤¹¡£¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢HIV¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹À´Î±ê¡¢COVID-19¡¢¤¬¤ó¤Ê¤É¤ÎÀ¸Ì¿¤ò¶¼¤«¤¹¼À´µ¤ÎÍ½ËÉ¤È¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¡¢³×¿·Åª¤Ê°åÌôÉÊ¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Õ¥©¥¹¥¿ー¥·¥Æ¥£¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢À¤³¦35¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£