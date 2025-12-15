来年３月開幕！ 気鋭の若手落語家による頂上決戦「公推協杯全国若手落語家選手権」出場者決定！

共同通信社は、2026年3月から5月にかけて開催する若手落語家のコンクール「2025 公推協杯 全国若手落語家選手権」の出場者および開催概要を発表するとともに、入場券を2026年1月15日（木）より販売開始いたします。

本選手権は、2022年度にスタートし、今年で4回目の開催。将来有望な若手噺家を応援し、落語の魅力をより広く発信することを目的に、公益財団法人公益推進協会（東京）の助成により実施します。

本選手権には入門15年以下の若手落語家15人が出場。全国の寄席・落語会からの推薦に基づき、5人ずつ3回の予選を行います。さらに今回より、各予選2位の3人が本選出場の残り1枠を争う「敗者復活選」を新設しました。

予選および本選の案内役は、2024年度優勝の三遊亭ごはんつぶさんが務めます。各公演では、観客と審査員による投票で勝者を決定します。

■予選 日程／会場

①2026年3月24日(火)18：30開演／きゅりあん小ホール

出場者＝桂伸べえ、笑福亭笑利、笑福亭茶光、昔昔亭昇、春風亭与いち（香盤順）

②2026年4月10日(金) 18：30開演／きゅりあん小ホール

出場者＝柳家小もん、柳亭信楽、林家きよ彦、柳家小ふね、桂天吾（同）

③2026年4月28日(火) 18：30開演／きゅりあん小ホール

出場者＝春風亭朝枝、三遊亭ぐんま、古今亭雛菊、鈴々舎美馬、桂源太（同）

■敗者復活選 日程／会場

2026年5月22日(金) 15：00開演／なかのZERO小ホール

各予選2位の3人が出場

■本選(大賞決定選) 日程／会場

2026年5月22日(金) 19：00開演／なかのZERO小ホール

各予選優勝3人＋敗者復活選勝者1人の計4人が出場

審査員長・客演は春風亭昇太師匠、案内役は三遊亭ごはんつぶ

優勝賞金は100万円

※本選終了後、表彰式を同時開催します

《選手権概要》

タイトル：2025 公推協杯 全国若手落語家選手権

主 催：共同通信社、公推協杯実行委員会

助 成：公益推進協会

協 力：東京かわら版

■入場券

・予選１～３：前売り2,500円／当日3,000円／アーカイブ配信1,500円

・敗者復活選：前売り2,000円／当日2,500円／アーカイブ配信1,500円

・本 選：前売り3,500円／当日4,000円／アーカイブ配信2,500円

※2026年1月15日(木)発売開始

※全席指定、税込み

※全大会を「ぴあ落語ざんまい」「ぴあライブストリーム」でアーカイブ配信

■公式情報

・公式サイﾄ https://bunp.kyodonews.jp/wakaterakugoka/2025/

・公式X @wakate_rakugo

※取材をご希望の方は【大会実施日の10日前まで】に事務局へご連絡ください。

※会場都合により、取材は各社お１人でお願いします。報道用写真は当日ご提供します。