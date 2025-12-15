2025年12月15日

株式会社トータル

情報保護の新たな安心安全システム「Split2」特許第7774828号の11月14日 認定

情報を2分割保管し、万一個人情報の漏洩も情報利用を困難とした新たな独自情報保護システム

株式会社トータル（本社：東京都中央区/代表：大山昭彦）はSplit2の開発/ライセンス供与/販売に関する事業を開始しました

■Split2概要

データ移行時 特許第7774828号Split2概要（特許公報図面抜粋）

Split2は個人情報などを分割分離して登録することで、万一の漏洩も情報利用が困難とした

1）元情報より分割先1（キー部：個別指定）、分割先２（副部：キー部以外）に2分割し

分割先1より分割先2を独自な個別パターン毎暗号化キーで紐付けする

また、分割先1と分割先2を別ドライブに登録することで安全性を一層向上させる

2）2分割登録した後には元情報を削除する

3）情報編集時は分割先1と分割先2より画面上に情報を復元し編集更新する

・対象データ：個人情報、顧客情報、見積/請求情報ほか

・データ種類：EXCELデータ、SQLデータ

・導入設定時：キー部（EXCELの場合にはセル）、分割先1ドライブ、分割先2ドライブなど

■会社概要

株式会社トータルは1988年の設立以来「人、社会、時間」をトータルで考えるを理念として

システム開発およびISOコンサルティング業務を通じて社会に貢献し成長しております

・所在地（本社）：東京都中央区京橋1-4-10

・代表者：代表取締役会長 大山昭彦

・資本金：7,５００万円

・事業内容：システム開発、ISOコンサルティング

・自社サイト：https://www.kktotal.co.jp

■お問合せ先 開発/ライセンスシー/販売などお気軽に問合せ下さい

株式会社トータル

［担当者］大山昭彦（オオヤマ アキヒコ）、中村彰宏（ナカムラ アキヒロ）

［TEL］03-6665-0220

［FAX］03-6665-0221