阪神コンテンツリンクは、阪急阪神ホールディングスのオリジナルショートアニメーション『HELLO OSAKA』の新たなオフィシャルグッズを、2025年12月15日(月)より、阪神コンテンツリンクが運営するオンラインショップ「Shop.Merchan.jp（ショップ・マーチャンドットジェイピー）」で発売します。

これまでにもさまざまな企業とのコラボレーショングッズやキャンペーンを展開してきた『HELLO OSAKA』。満を持して、作中に登場する人気キャラクター【アラ・ウメ・ミカ】をモチーフにしたオフィシャルグッズを発売します。ラインナップは、アクリルキーホルダー、フェイスタオル、マグカップ、カレンダーの4種です。今後も魅力的な企画を予定しておりますので、ぜひご注目下さい。





■商品ラインナップ





■発売概要

オンラインショップ「Shop.Merchan.jp（ショップ・マーチャンドットジェイピー）」で12月15日(月)12:00より発売

特設ページ： https://shop.merchan.jp/collections/hello-osaka





■『HELLO OSAKA』について

20XX年の未来都市「大阪市」を舞台にした阪急阪神ホールディングスのオリジナルショートアニメーションです。

2023年2月にYouTubeでの配信を開始し、【アラ・ウメ・ミカ】などの魔法少女たちが放つシュールで大阪らしいギャグが人気を博しています。2025年12月にはチャンネル登録者数が50万人を突破しました。





★関連URL★

・『HELLO OSAKA』公式サイト： https://hello-osaka.jp

・『HELLO OSAKA』公式YouTube： https://www.youtube.com/@hello_osaka_jp

・『HELLO OSAKA』公式X： https://x.com/hello_osaka_jp





■オンラインショップ「Shop.Merchan.jp（ショップ・マーチャンドットジェイピー）」について

音楽・スポーツ・アニメ・鉄道・ゲーム・漫画といったさまざまなジャンルのIP（知的財産、ロゴ、イラスト等）を使用したオリジナルグッズを購入いただけるECショップです。IPホルダーの監修を受けた公式キャラクターグッズなど「ここでしか買えないグッズ」を多数取り揃えています。





★ショップサイト★

https://shop.merchan.jp 【(C)Merchan.jp (C)2025株式会社 阪神コンテンツリンク】









阪急阪神ホールディングス株式会社 https://www.hankyu-hanshin.co.jp/





株式会社阪神コンテンツリンク https://hcl-c.com/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/97ac815ed58130b012d4e288dfd7f2e32874b1a8.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1