レック株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役：青木 光男)は、繰り返しつかえるホコリ取り「トレループ」のCMを山崎玲奈※さんを起用し2025年12月1日(月)より全国で放映開始いたしました。

※山崎玲奈の「崎」は立つ崎(たつさき)が正式表記





【CM概要】

激落ちくん(R)「トレループ」は、くり返し使える手軽なホコリ取り・クリーニングスポンジです。ホコリを落とす機能を「ホコリ取り革命」と表現しました。幅広いお客様へ認知していただけるように山崎玲奈さんを起用し、軽やかなミュージカル仕立てで明るい歌声とともに放映いたします。山崎玲奈さんみずから歌うテーマ曲にもぜひご注目ください！









【トレループ ミュージカル篇】

https://youtu.be/-U7CyZFJu_M

出演者：山崎玲奈さん









【出演者プロフィール】

山崎玲奈(やまさきれな)愛媛県生まれ

2007年1月28日生まれ(18歳)。2020年12月の第44回ホリプロタレントスカウトキャラバン「未来のキング＆クイーンを探せ！ミュージカル次世代スターオーディション」でグランプリに選出され、ホリプロ所属。ブロードウェイミュージカル「ピーター・パン」で11代目ピーター・パン役を務める他、ミュージカル「アニー」、「ビートルジュース」などにも出演。

2026年4月には「AmberS -アンバース-」出演。









【関連商品ページ】

https://www.gekiochikun.jp/brands/toreloop/

【会社概要】

社名 ： レック株式会社

本社所在地： 〒104-0031 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー8F

代表取締役： 青木 光男

設立 ： 昭和58年3月

事業内容 ： 日用品の企画・製造・販売

HP ： https://www.lecinc.co.jp/









【お問い合わせ窓口】

報道関係の方：レック株式会社 管理本部 03-3527-2151

消費者の方 ：レック株式会社 お客様コールセンター 03-3527-2650