日本人リーダー・カズタが率いるKPOPボーイズグループ・n.SSign（エンサイン）。そのカズタが12月14日、大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホールにて上演されたミュージカル『愛の不時着』の千秋楽を迎えた。世界的なヒットドラマを原作とする本作で、カズタは主要キャストの一人であるク・スンジュン役を担当。今回は、日本人キャストでありながら、全てのセリフと歌唱を韓国語でこなす形での出演となった。ネイティブのキャストに混ざり、膨大なセリフ量と演技を要する役柄を演じることは大きな挑戦となったが、カズタはその課題に向き合い、ク・スンジュン役を舞台上で務め上げた。 14日の千秋楽は、会場に集まった多くのファンによる温かい拍手に包まれる中、カーテンコールと共に大阪公演の幕を下ろした。普段のグループ活動とは異なる、個人の俳優としての活動実績を一つ積み上げた形だ。ミュージカルの日程を終えたカズタだが、休む間もなくグループ活動へと合流する。 12月23日（火）の東京・Kanadevia Hall（TOKYO DOME CITY HALL）公演を皮切りに、n.SSignとしての日本ツアー「n.SSign JAPAN TOUR 25/26 ~The best years of our lives~」がスタートする。今回のツアーでは、ミュージカルで見せた演技主体の姿とは異なり、グループのリーダー、そしてメインダンサー・ボーカルとしてのパフォーマンスを展開する予定だ。 ミュージカルを通して関心を持った層に対し、本業であるライブステージでどのような姿を見せるのか。今後の活動に期待してほしい。【ツアー公演情報】n.SSign JAPAN TOUR 25/26 ~The best years of our lives~■日程・会場 [2025年]12月23日（火）東京 Kanadevia Hall（TOKYO DOME CITY HALL）[2026年]1月10日（土）愛知 Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール 1月18日（日）大阪 フェニーチェ堺 大ホール 1月25日（日）宮城 東京エレクトロンホール宮城 2月6日（金）北海道 cube garden ※SPECIAL VER. 2月11日（水・祝）広島 広島クラブクアトロ ※SPECIAL VER. 2月14日（土）福岡 福岡国際会議場 メインホール 3月6日（金）神奈川 パシフィコ横浜 国立大ホール ■公演詳細 n.SSign オフィシャルサイトhttps://nssignjapan.com/

