株式会社PHP 研究所（京都市南区・代表取締役社長 瀬津要）は、『54字の物語 呪』（氏田雄介 作／武田侑大 絵／税込1,320 円）を2025年12月26日に発売します。「54 字の物語」は、わずか54 字の“正方形の原稿用紙”に収められた超短編小説です。2018年の第一巻発売以来、読書が苦手な子どもからも支持を集める人気シリーズとなり、累計発行部数は95万部を突破しています。全国学校図書館協議会が調査した「小中高生が読んだ本ランキング」（読売新聞2025/10/28 掲載）では、小学生女子と中学生男子のランキングでそれぞれトップ10入りしたことからも、人気の高さがうかがえます。最新刊の『５４字の物語 呪』は、都市伝説や怪談など、小中学生が好む「ホラー」がテーマです。氏田雄介氏が全80編と78編のサブストーリーを書き下ろした、シリーズ史上最恐の１冊です。

「54字の物語」シリーズで本気のホラーを作りたかった

１巻から13巻まで発売中のシリーズを通じて、収録作品のなかでもとりわけ人気が高いのはホラーテイストの作品です。9文字×6行で完結する何気ない文章が、冒頭からわずか数行で恐怖へと一変する、この緩急ある展開の「型」がホラーと相性が良いためと、編集者は分析しています。氏田氏も「笑いなしの、怖さに向き合った作品にしたい」と語り、思い入れのある一冊になりました。

収録作品

本文は54字の作品と、その解説ページで構成され、各作品の解説ページには54字ぴったりの「呪物解説」も収録し、物語の世界観をより楽しめるサブストーリーを掲載しています。

シリーズ名物イベント「54字の文学賞」への学校応募が過去最多

ＰＨＰ研究所では、書店や自治体、教育機関からの要望を受け、「54字の物語」のワークショップを不定期で開催しています。9月に青森県八戸市で開催した際には、会場を訪れた小学校教員から「授業でも取り入れたい」との声が上がりました。最新刊に合わせて実施する「54字の文学賞」でも、直近の第14回は学校・クラス単位の応募が1,316作と過去最多。国語の授業に取り入れられる例も見られます。児童生徒からは、「54字の物語」シリーズをきっかけに読書に親しむようになった、文章表現の面白さに気付いたといった声が多く寄せられ、教育現場での活用が一層広がっていることがうかがえます。

友達が「おもしろい」と言ったから私もこの本を読んでみようと思った。本をあまり読まない私でも、楽しく読めた（小5・女子）自分でも「54字の物語」を作って楽しんでいる（小5・男子）『54字の物語』を読んで、初めて小説が好きになりました。（小6・女子）

「第15回 54字の文学賞」開催決定

お題にそったオリジナルの「54字の物語」を、X（旧Twitter）あるいはハガキにて投稿する「第15回54字の文学賞」を開催します。優秀作品を投稿された方には図書カードを進呈します。テーマ：「ゲームがテーマの物語」鬼ごっこやしりとりなどのアナログな遊びはもちろん、ボードゲーム、カードゲーム、オンライン対戦ゲーム、見たことも聞いたこともない架空の遊びのお話でも何でもＯＫ。締め切り：2026年3 月25 日ＵＲＬ http://www.php.co.jp/54ji/

著者プロフィール

氏田雄介（うじた・ゆうすけ）平成元年、愛知県生まれ。著書に、１話54文字の超短編集「54字の物語」シリーズ（PHP研究所）、世界最短の怪談集「10文字ホラー」シリーズ（星海社）、当たり前のことを詩的な文体で綴った『あたりまえポエム』（講談社）、迷惑行為をキャラクター化した『カサうしろに振るやつ絶滅しろ！』（小学館）、書き出しと結びが決まっているショートショート集『空白小説』（ワニブックス）など。「ツッコミかるた」や「ブレストカード」など、ゲームの企画も手がける。

武田侑大（たけだ・ゆきひろ）1994年、愛知県日進市出身。名古屋市立大学芸術工学部を卒業後、フリーランスのイラストレーターとして活動中。サイエンスやテクノロジーといった分野を中心に、ユーモアを大切にしながら幅広いタッチで書籍や広告、WEBメディアにイラストを多数提供している。主な作品に『ゼロから理解するITテクノロジー図鑑』（プレジデント社）、「54字の物語」シリーズ（PHP研究所）などがある。

【書誌情報】

ヘッドタイトル：意味がわかるとゾクゾクする超短編小説タイトル：54字の物語 呪 著者：氏田 雄介 作／武田 侑大 絵判型・製本：四六判並製 ページ数：176ページ 定価：1,320円（税込） 発売日：2025年12月26日ISBN：978-4-569- 88245-1 発売元：ＰＨＰ研究所