叡山電鉄株式会社（本社：京都市左京区、社長：豊田秀明）は、２０２５年９月２７日に開業１００周年を迎えました。２０２５年３月２０日より「叡山電車開業１００周年事業」を展開していますが、その一環として、京阪電車なにわ橋駅構内にある「アートエリアＢ１」において、「『開業からのあゆみ』展 ｉｎ アートエリアＢ１」を２０２５年１２月１７日（水）から開催します。本企画では、移り変わる沿線風景や駅・車両の姿を、時代を映す写真、パンフレット、記念乗車券、車両図面などの展示を通じて振り返り、叡山電車の１００年の歩みをたどります。

叡山電車開業１００周年事業『開業からのあゆみ』展 ｉｎ アートエリアＢ１１．展示内容移り変わる沿線風景や駅・車両の姿を、時代を映す写真、パンフレット、記念乗車券、車両図面などの展示を通じて振り返り、叡山電車の１００年の歩みをたどります。２．展示場所 アートエリアＢ１（京阪電車「なにわ橋駅」地下１階）３．展示期間 ２０２５年１２月１７日（水）～２０２６年１月２９日（木） ※休館日：月曜日と２０２５年１２月２６日（金）～２０２６年１月９日（金）ただし、２０２６年１月１２日（月・祝）は開館し、翌１月１３日（火）は休館４．営業時間 １１：００～１８：００５．入 場 料 無料６．主 催 叡山電鉄株式会社７．共 催 京阪ホールディングス株式会社、一般社団法人アートエリアビーワン

「叡山電車開業１００周年事業」について１９２５（大正１４）年、当社の前身である京都電燈株式会社は、洛北の観光開発、比叡山延暦寺への参拝、比叡山への登山を目的に、叡山本線（開業時は叡山平坦線）の出町柳駅～八瀬駅（現：八瀬比叡山口駅）間５．６ｋｍを開業しました。同年に開業した鋼索線（ケーブルカー：現在は京福電気鉄道株式会社が運営）とともに、比叡山および八瀬地域の開発が進み、比叡山延暦寺への参拝がより身近なものとなりました。 長年にわたり地域とともに歩み、多くの皆さまに支えられてきた感謝の意を込めて、叡山電車では、２０２５年３月２０日より、「叡山電車開業１００周年事業」を実施しています。本事業では、ロゴマークおよびキャッチコピーを制定し、１００年間の歴史を振り返るとともに、叡山電車をより楽しんでいただけるイベントなどを２０２６年３月３１日（火）まで開催する予定です。

