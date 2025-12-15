プリモグローバルホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：澤野直樹）の日本事業を運営するプリモ・ジャパン株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤江秀一）は、株式会社JobRainbowが主催する「D&I AWARD 2025」において、D&I（ダイバーシティ&インクルージョン）の先進的な取組みを評価する「アドバンス」企業の認定を受けました。これにより、当社は2021年から5年連続での「アドバンス」企業の選出となります。

◆誰もが働きやすい環境へ

当社は、「最高（プリモ）の夢（おもい）を最高（プリモ）の幸（かたち）に」という企業理念のもと、ダイバーシティ経営の一環として多様な人財が活躍できる環境の整備に取り組んでおります。

D&I AWARDは、企業のD&I推進度を多角的に評価し、認定を付与する日本最大級のアワードです。その評価指標は「ジェンダーギャップ」「LGBTQ+」「障害」「多文化共生」「育児・介護」の計５つの項目で構成され、それぞれの項目は「行動宣言」「教育/理解促進」「人事制度」「コミュニティ」「働き方」という５つの要素に細分化されます。当社は、この幅広いテーマでの継続的な施策と、社員一人一人の理解浸透に向けた取り組みが評価され、日本のD&I推進において先進的でロールモデルとなる企業として「アドバンス」の認定に至りました。今後もさらなる社内理解の浸透と当事者の方々が働きやすい環境の整備を目指してまいります。

◆当社のD&Iの取り組み

以下のページをご覧ください

https://www.primoghd.co.jp/sustainability/social/





◆会社概要

商号 ：プリモグローバルホールディングス株式会社

創立 ：1999年4月15日

本社所在地：東京都中央区銀座5丁目12番5号 白鶴ビルディング4階

TEL ：TEL 03-6226-6261 / FAX 03-6226-6269

代表者 ：代表取締役社長 澤野 直樹

資本金 ：1億円

総店舗数 ：133店舗（日本国内87店舗、中国本土24店舗、台湾16店舗、香港５店舗

シンガポール1店舗） ※2025年12月15日現在

事業内容 ：ブライダルジュエリーの企画・販売

URL ：https://www.primoghd.co.jp/ja/index.html