医療法人医誠会（本社：大阪府大阪市、代表者：谷幸治）は、NPO法人未来プロセスが主催する第25回健康フォーラム「未来医療への挑戦」LIFEいのち、医療が奏でるストーリーに協力し、2025年11月24日（月・祝）に市民公開講座を開催しました。第1部では医誠会国際総合病院の医師によるリレートーク「病院といのち」、第2部ではLIFEいのち with スーパーキッズ・オーケストラの公演が行われました。会場166名、オンライン34名が参加し、アンケートでは全体満足度がおよそ9割となりました。

地域とともに歩む健康フォーラムの開催報告

第25回を迎えた健康フォーラム「未来医療への挑戦」は、医療と社会をつなぐ市民公開講座として継続して開催されてきました。今回のテーマは「LIFEいのち、医療が奏でるストーリー」であり、医療法人医誠会は協力団体として企画と運営に関わりました。当日は会場166名、オンライン34名の計200名が参加しました。アンケート回答46件のうち、全体の満足度について「満足」と回答した方は41件で、およそ89％でした。参加者の約76％が「今回が初めて」と回答しており、これまでの健康フォーラムに加えて、新たな参加層へも広がりが生まれた結果となりました。第1部リレートーク「病院といのち」では、医誠会国際総合病院の複数の診療科から医師が登壇し、「うまれる」「育む」「守る」「つなぐ」「保つ」「先回る」といったキーワードをもとに、日々の診療の中で向き合ういのちについて語りました。医療現場の具体的なエピソードを通じて、周産期医療、小児医療、救急・集中治療、がん医療、歯科医療、がんゲノムなど、異なる専門領域が一つのストーリーとしてつながる構成としました。第2部では、音楽と語り、映像を組み合わせたステージ「LIFEいのち with スーパーキッズ・オーケストラ」が公演されました。公演の途中にはスピーカーによるメッセージも織り込み、いのちを受け継ぐことの意味について多角的に考える時間となりました。会場内には、医誠会国際総合病院からのお知らせブース、ヘルシーカフェ「さくらテラス」、都市養蜂「医誠会ハニー」などの出展も設けました。アンケート結果では半数を超える方が何らかのブースを利用しており、医療情報や食、環境に関する取り組みを知るきっかけとなりました。このように、本フォーラムは健康フォーラムとしての講演だけでなく、ブース展示や音楽公演を通じて、医療と文化を横断する形で「医療が奏でるストーリー」を共有する場となりました。

医師が語る「病院といのち」と参加者の受け止め

第1部リレートーク「病院といのち」には、医誠会国際総合病院の医師が登壇しました。座長は峰松一夫病院長が務め、産科・婦人科、小児科・難病医療推進センター、救急科・集中治療センター、腫瘍内科、歯科・矯正歯科、がんゲノム医療センターから医師が順に講演しました。産科・婦人科を担当する井上格医師からは、「うまれるいのち」として妊娠・出産の現場における情報や支援が紹介されました。小児科・難病医療推進センターの大薗惠一医師は、「育むいのち」として、小児科領域の中でも子どもと家族が向き合う難病について語りました。救急・集中治療センターを担当する有元秀樹医師は、「守るいのち」として、救急医を志すルーツから救急現場における事例を説明しました。腫瘍内科の上田眞也医師は、「つなぐいのち」として、腫瘍内科医の仕事やがん治療における役割、つながったいのちの例、抗がん剤をしなくても希望を与える事を信条にしていると語りました。歯科・矯正歯科の森口大輔医師は、「保ついのち」として、健康長寿における歯の健康の大事さやインプラントの治療について解説しました。がんゲノム医療センターを担当する三木義男医師からは、「いのちに先回る」として、遺伝性の病気に対する誤解や偏見についての社会の理解を変える事の大事さ、遺伝子を用いた医療でがんに先回りした予防医療について、基礎的な内容と新しい医療への今後の展望が語られました。これらのリレートークにより、参加者は病院という一つの場の中で、多様ないのちのかたちと医療の関わりを横断的に知る機会を得ました。アンケートの自由記述では、「各ドクターの現場の話が分かりやすく、楽しく聞くことができた」「病院の取り組みがよく分かった」といった感想が寄せられました。本フォーラム全体に対する満足度は、およそ9割が「満足」と回答しており、医療の現場から語られる「いのち」の話題や、医療法人医誠会の取り組みへの関心が高い結果となりました。フォーラムの詳細や今後の開催情報は、NPO法人未来プロセスのウェブサイトで確認できます。第25回健康フォーラムの情報https://www.mirai-process.org/forum2025.html

「LIFEいのち」と出展ブースがひらく医療との新しい接点

第2部「LIFEいのち with スーパーキッズ・オーケストラ」では、映像と語り、オーケストラの生演奏が組み合わさったステージが上演されました。演奏の途中にはメッセージが挟み込まれ、いのちの始まりから現在、そして未来へと続く物語が描かれました。参加者からは、「音楽と映像を通じていのちについて考えるきっかけになった」「子どもたちの演奏に力を感じた」といった声が寄せられました。会場ロビーでは、医誠会国際総合病院からのお知らせブースや、ヘルシーカフェ「さくらテラス」、都市養蜂「医誠会ハニー」などの出展ブースを設けました。医療情報の提供に加え、病院内カフェで提供しているメニューや、都市部での養蜂に関する取り組みを紹介し、医療と食、環境への関心を広げる構成としました。出展ブースのうち、「都市養蜂『医誠会ハニー』」は12件、「医誠会国際総合病院からのお知らせブース」は11件、「ヘルシーカフェ『さくらテラス』」は10件の利用がありました。健康フォーラムの場が、診療の枠を超えて、暮らしや地域環境とつながる情報に触れる機会としても活用されている結果となりました。閉会にあたっては、医誠会国際総合病院吉峰俊樹名誉院長が登壇し、第1部・第2部を通じて示された「いのち」の多様な姿に触れながら、医療が地域の皆さんとともに未来を見据えて歩んでいく重要性を述べました。医療法人医誠会は、今後も健康フォーラムや市民公開講座やイベントへの協力を続け、地域の皆さんとともに健康や医療について考える場を広げていきます。

医療法人医誠会

医療法人医誠会は1979年に大阪市で創立され、ホロニクスグループとして大阪を中心に全国で病院、クリニック、介護老人保健施設などを運営しています。医誠会国際総合病院は46診療科、総職員数1,971名の体制※で、低侵襲治療、先進・先制医療、医療ＤＸ、生成AI、本格的タスクシフト・タスクシェア、中央管制システム導入に取り組み、先進的かつ国際標準の総合病院を目指しています。地域医療に貢献するとともに、2024年12月にはJCI認証を取得、国際医療ツーリズムにも挑戦します。また、救急医療では、24時間365日の体制で3次救急を目指して救急医療を提供、必要に応じて各診療科が支援する救急医療体制をとっています。救急車6台（ドクターカー4台・救急車2台）、医師9名、看護師30名、救急救命士25名で、「断らない救急」「待たせない救急」をスローガンに、様々な救急患者さんを受入れ、重症度によって医師・看護師が同乗しお伺いする救急救命士3名体制の医誠会「病院救急」搬送システムで広域医療に取り組んでいます。※ 2025年4月現在