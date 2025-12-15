【コミプレ最新刊】『さくらいろダイアローグ』1巻12月15日発売！歌えない少女×謎の転校生。秋田県を舞台にした、高校生の恋愛青春ストーリー！
株式会社ヒーローズ（所在地：東京都千代田区、代表取締役：白井勝也）は、弊社が運営するマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて連載している『さくらいろダイアローグ』１巻（著：沼ちよ子）を、2025年12月15日（月）に発売いたします。
■作品情報
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336996&id=bodyimage1】
（C）沼ちよ子 / ヒーローズ
『さくらいろダイアローグ』1巻
著｜沼ちよ子
出版年月日｜2025年12月15日（月）
ISBN｜978-4-86805-135-0
版型｜B6
定価｜935円（本体価格850円）
【あらすじ】
音が重なり出会えた二人の田舎町に流れる春の色
北東北の田舎町に暮らす桜庭ナギ。「歌がヘタ」と言われ、好きな歌も人前では歌えなくなり、何もないこの町に息苦しさを感じていた。高校一年の春、周りに誰もいないなのを確認し、ナギは歌を口ずさんでいたのだが、それを東京から引っ越してきた佐倉ミナトに聞かれてしまう。それは春雷のような、二人の運命を変える出会いとなる--。
■特典情報
刊行を記念し、秋田県の応援書店様にて購入者限定特典を配布いたします。
宮脇書店 秋田本店様
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336996&id=bodyimage2】
加賀谷書店 茨島店様
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336996&id=bodyimage3】
※購入特典は原則、店頭にてお買い上げいただいた方に配布されます。
各書店様のECサイトでご購入いただいた場合に特典が付かない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※数に限りがありますので、お早めにお買い求めください。
◆コミプレ-Comiplex-（https://viewer.heros-web.com）について
ヒーローズ、ふらっとヒーローズ、わいるどヒーローズという特色の違う３つのレーベルがおくる毎週金曜12時更新の“マンガシアター”（WEBマンガサイト）。
ヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/heros）
『ULTRAMAN』、『仮面ライダークウガ』、『機動戦士ガンダム フラナガン・ブーン戦記』をはじめとしたレジェンドヒーローから、アニメ化が話題の『ニワトリ・ファイター』、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』など新世代の救世主まで。最強ヒーローが集う、世界仕様のエンタメをお届け！
ふらっとヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/flat）
恋愛、友情、食といった日常からSFなどの非日常までを描く、大人のエンタメ空間。文化庁メディア芸術祭 マンガ部門優秀賞を受賞した『ダブル』、ブロスコミックアワード大賞の『転がる姉弟』、「このマンガがすごい！2022」にランクインした『ブランクスペース』など、各漫画賞で話題の作品が続々登場。きっとあなたの“面白い”が見つかる！
わいるどヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/wild）
俳優・佐藤二朗原作の『名無し』や、『キリングバイツ』、『神無き世界のカミサマ活動』といったアニメ化作品、『beautiful place』、『ローゼンガーテン・サーガ』、『死に戻り王女は生き延びるために百合ハーレムを作ることにした』などの異色作まで。バイオレンス、アクション、セクシー、異世界など飢えた本能を呼び覚ます、刺激満点のエンタメ体験！
配信元企業：株式会社ヒーローズ
■作品情報
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336996&id=bodyimage1】
（C）沼ちよ子 / ヒーローズ
『さくらいろダイアローグ』1巻
著｜沼ちよ子
出版年月日｜2025年12月15日（月）
ISBN｜978-4-86805-135-0
版型｜B6
定価｜935円（本体価格850円）
【あらすじ】
音が重なり出会えた二人の田舎町に流れる春の色
北東北の田舎町に暮らす桜庭ナギ。「歌がヘタ」と言われ、好きな歌も人前では歌えなくなり、何もないこの町に息苦しさを感じていた。高校一年の春、周りに誰もいないなのを確認し、ナギは歌を口ずさんでいたのだが、それを東京から引っ越してきた佐倉ミナトに聞かれてしまう。それは春雷のような、二人の運命を変える出会いとなる--。
■特典情報
刊行を記念し、秋田県の応援書店様にて購入者限定特典を配布いたします。
宮脇書店 秋田本店様
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336996&id=bodyimage2】
加賀谷書店 茨島店様
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336996&id=bodyimage3】
※購入特典は原則、店頭にてお買い上げいただいた方に配布されます。
各書店様のECサイトでご購入いただいた場合に特典が付かない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※数に限りがありますので、お早めにお買い求めください。
◆コミプレ-Comiplex-（https://viewer.heros-web.com）について
ヒーローズ、ふらっとヒーローズ、わいるどヒーローズという特色の違う３つのレーベルがおくる毎週金曜12時更新の“マンガシアター”（WEBマンガサイト）。
ヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/heros）
『ULTRAMAN』、『仮面ライダークウガ』、『機動戦士ガンダム フラナガン・ブーン戦記』をはじめとしたレジェンドヒーローから、アニメ化が話題の『ニワトリ・ファイター』、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』など新世代の救世主まで。最強ヒーローが集う、世界仕様のエンタメをお届け！
ふらっとヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/flat）
恋愛、友情、食といった日常からSFなどの非日常までを描く、大人のエンタメ空間。文化庁メディア芸術祭 マンガ部門優秀賞を受賞した『ダブル』、ブロスコミックアワード大賞の『転がる姉弟』、「このマンガがすごい！2022」にランクインした『ブランクスペース』など、各漫画賞で話題の作品が続々登場。きっとあなたの“面白い”が見つかる！
わいるどヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/wild）
俳優・佐藤二朗原作の『名無し』や、『キリングバイツ』、『神無き世界のカミサマ活動』といったアニメ化作品、『beautiful place』、『ローゼンガーテン・サーガ』、『死に戻り王女は生き延びるために百合ハーレムを作ることにした』などの異色作まで。バイオレンス、アクション、セクシー、異世界など飢えた本能を呼び覚ます、刺激満点のエンタメ体験！
配信元企業：株式会社ヒーローズ
プレスリリース詳細へ