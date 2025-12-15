『城とドラゴン』で「真冬のクリスマスログインボーナス&ミッション」を12月15日（月）19:00より開催！城ドラから少し早めのX’masプレゼント!?
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で、「真冬のクリスマスログインボーナス」と「真冬のクリスマスミッション」を2025年12月15（月）より開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336995&id=bodyimage1】
◆『城とドラゴン』公式サイト: https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
12月15日（月）19:00より、クリスマスをお祝いするイベント「真冬のクリスマスログインボーナス」を開催いたします。ログインするだけで、「ホワイトX'masアバたま」に挑戦できる「ホワイトX'masアバたまチケット」最大5枚など豪華アイテムを獲得！「ホワイトX'masアバたま」には、クリスマスをイメージした風神雷神の新しい激レアお着替えや、過去に登場したスタードラゴン、キンタロウ、クラーケンガールの激レアお着替えなどがラインナップされています。また、「真冬のクリスマスミッション」も同時開催！ミッション達成でドラゴンメダルやトロPを大量に獲得できます。
「ホワイトX'masアバたま」登場！
クリスマスをイメージした風神雷神の新しい激レアお着替えや、過去に登場したスタードラゴン、キンタロウ、クラーケンガールの激レアお着替えなどがラインナップされる「ホワイトX'masアバたま」が期間限定で登場！ログインボーナスでチケットを手に入れ、ぜひ挑戦してみましょう。
【開催期間】2025年12月15日（月）19:00 ～ 12月31日（水）18:59
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336995&id=bodyimage2】
※アバたまのアイコンは「城Lv.3以上」にのみ表示されます
※激レアお着替えを手に入れると、能力がわずかに上昇します。
※お着替えを変えることでキャラ自体の性能が変化することはありません
※その他の「ホワイトX'masアバたま」に関する詳細はゲーム内お知らせに記載されておりますので、必ずご確認ください
真冬のクリスマスログインボーナス
開催期間中、ゲームにログインすると「ホワイトX'masアバたまチケット」最大5枚など豪華アイテムがプレゼントされます。報酬は期間中1日1回、最大15日間プレゼントされます。
【開催期間】2025年12月15日（月）19:00 ～ 12月31日（水）18:59
■配布アイテム
1日目：ホワイトX'masアバたまチケット 1枚
2日目：無料ごはん中盛り券 1枚、ごはん中盛り待ち時間リセット 1個
3日目：1人用Dメダパス（上） 1枚、協力用Dメダパス（上） 1枚
4日目：ホワイトX'masアバたまチケット 1枚
5日目：無料ごはん中盛り券 1枚、ごはん中盛り待ち時間リセット 1個
6日目：ホワイトX'masアバたまチケット 1枚
7日目：1人用シルバーパス 1枚、協力用シルバーパス 1枚
8日目：ホワイトX'masアバたまチケット 1枚
9日目：無料ごはん中盛り券 1枚、ごはん中盛り待ち時間リセット 1個
10日目：ホワイトX'masアバたまチケット 1枚
11日目：1人用Dメダパス（上） 1枚、協力用Dメダパス（上） 1枚
12日目：友トレ玉満タン回復 5個
13日目：友トレ玉満タン回復 5個
14日目：友トレ玉満タン回復 5個
15日目：友トレ玉満タン回復 5個
※ログインした日数に応じた報酬を受け取れます
※当キャンペーンは、午前0時に日付変更となります
※各報酬の詳細はゲーム内ヘルプからご確認いただけます
■アイテム総数
ホワイトX'masアバたまチケット 5枚
