低刺激・高機能が需要を牽引――アミノ酸系界面活性剤市場、2031年6.05億米ドル・CAGR6.8%予測
アミノ酸系界面活性剤とは、自然由来のアミノ酸と脂肪酸を基本骨格とする高機能界面活性剤であり、近年パーソナルケア、ホームケア、ベビー製品、高付加価値化粧品分野で重要性を高めている素材である。従来の石油系界面活性剤と比べ、皮膚刺激性の低さ、生分解性の高さ、バリア機能の保持力、そしてアミノ酸由来特有のマイルドな洗浄感が特徴である。またその分子構造は、疎水基とアミノ基が安定したバランスで配置され、泡立ち、起泡保持、乳化安定性、溶解性、粘度形成といった多様な性能を両立することを可能にしている。近年の消費者は刺激や環境負荷に対して敏感になり、化粧品メーカーも原料選定の際に安全性やサステナビリティを強く重視するようになった。その結果、アミノ酸系界面活性剤は単なる代替品ではなく、製品のブランド価値を高める「差別化素材」として再評価されつつある。市場側でも、高級シャンプーから機能性スキンケア、さらにはパーソナルヘルス領域にまで応用が広がり、グローバル需要を押し上げる主要原動力となっている。これらの要因が重なり、本素材は今後の化粧品業界において「高付加価値の核」として位置付けられるようになったのである。
世界市場を形づくる成長モメンタム
LP Information調査チームの最新レポートである「世界アミノ酸系界面活性剤市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/580872/amino-acid-surfactants）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが6.8%で、2031年までにグローバルアミノ酸系界面活性剤市場規模は6.05億米ドルに達すると予測されている。成長の背景には、クリーンビューティーやヴィーガン処方などの新しい価値観の定着、環境配慮型化学品への規制強化、消費者の敏感肌ニーズの高まりなどが挙げられる。加えて、多国籍化粧品企業やODMメーカーが原料ポートフォリオを再編し、アミノ酸系界面活性剤を中心に据えるケースが増えている。コロナ禍以降、衛生関連需要が高度化し、洗浄剤やケア製品が「安全」「優しさ」「エコ」をキーワードとする方向へ進んだことも市場の底上げにつながった。さらに、製造技術の進化によりコストカーブが徐々に改善し、大量生産が可能になったことで、ミドルレンジ製品群への採用も加速している。こうした需要、規制、技術の三要素が相乗効果を生み、アミノ酸系界面活性剤市場は中長期的な成長を持続する地合いを確立したのである。
図. アミノ酸系界面活性剤世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336983&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336983&id=bodyimage2】
図. 世界のアミノ酸系界面活性剤市場におけるトップ19企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、アミノ酸系界面活性剤の世界的な主要製造業者には、Ajinomoto、Croda、Clariant、Galaxy、Tinci、Innospec、Changsha Puji、Toho Chemical Industry、Sino Lion、Zhangjiagang Great Chemicalsなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約59.0%の市場シェアを持っていた。
地域・企業動向から読み解く競争地図
企業別の市場動向を見ると、Ajinomotoが圧倒的な存在感を示しており、グローバル主要メーカーランキングにおいて首位を占めている。同社はアミノ酸化学における長年の技術蓄積と安定供給体制を武器に、化粧品会社およびパーソナルケア企業との関係を深め、ブランド原料としての地位を強固にしている。次いでCrodaが続き、サステナブル原料のポートフォリオ拡大とグローバル流通網により市場影響力を確保している。ClariantやGalaxy、Tinci、Innospecなども地域特性を生かしながら存在感を示し、アジア勢ではToho Chemical Industry、Sino Lion、Zhangjiagang Great Chemicals、Miwon、Huzhou Ouli Biotechnology、Guangzhou Startec Science and Technologyなどが処方提案力とコスト競争力で台頭している。また台湾のTaiwan NJCや欧米勢であるStepan、Zschimmer & Schwarz、Solvayなども特化技術や用途別ラインアップにより差別化を図っている。Berg + Schmidtはランキングで最下位となったが、特定用途への深耕や特殊脂肪酸技術による再成長の余地が残されている。地域別に見ると、アジアは需要成長の中心地であり、中国・韓国を拠点とする企業はスキンケア市場の拡大とともに製品力を高めている。欧州企業は環境規制の中で高純度・高安全性原料への投資を強化し、北米市場では高級ヘアケアやプレミアムスキンケアの伸びが企業の販売戦略を後押ししている。こうした企業群の動きが複雑に交差し、競争環境は多層的な広がりを見せている。
