2026年 1月３日（土）に東京ドームで開催される「アメリカンフットボール日本選手権 第79回ライスボウル by GA technologies」のハーフタイムショーに「家入レオ」の出演が決定しました。今回、家入レオさんにとって初の東京ドームでのパフォーマンス。スポーツイベントやドラマタイアップで多くの楽曲を届けてきた家入さんが、日本一を懸けた大舞台にふさわしい特効を含むスペシャル演出による、アグレッシブなセットリストをひっさげて会場を大きく鼓舞するパフォーマンスを披露、これまで見たことのない “新しい家入レオ” が東京ドームで鮮烈に立ち上がります。

“ライスボウルをよりエンターテイメントな場に”をテーマに2023年からリブランディングしたハーフタイムショーでのライブステージをより進化させ、東京ドームのグラウンドにライブ演出を行う特設 ステージを用意し、この日限りの特別なライブ演出を行ないます。

当日は、「家入レオ」の圧倒的な歌声とメッセージ性の強い楽曲を軸に、来場者と一体となる臨場感あふれるライブをお届けします。初の東京ドームを飾るにふさわしい“挑戦的なステージ”にご期待ください。

ライスボウルのチケットは、2025年11月25日(火)より好評販売中です。

また、アメリカンフットボール部に所属する大学生を対象に、「家入レオ」による、この日限りの特別なライブを至近距離で見ることのできる特別席「ライブエンターテイメントシート」を抽選で100名様へプレゼントするキャンペーンも開催いたします。

【家入レオ コメント】

2026年の歌いはじめは、1月3日東京ドーム。

ライスボウル ハーフタイムショーに出演させていただきます。

アメフトと言えば、NFLスーパーボウルのハーフタイムショーでパフォーマンスしていたリアーナに心釘付けになった私。

アメフトを音楽で盛り上げるこの様な機会をいただけて光栄です。

会場の皆さんと新年早々、胸熱く集えるのを楽しみにしております。

【家入レオ プロフィール】

家入レオ

福岡県出身。1994年12月13日生まれ。

力強さと切なさを併せ持つ声と、感情豊かな表現力が魅力の31歳。

2012年2月「サブリナ」でデビュー。同年、第54回日本レコード大賞最優秀新人賞をはじめ、数多くの新人賞を受賞した。

代表曲には「Shine」「Silly」「君がくれた夏」「未完成」「空と青」などがあり、しっとりとしたバラードから爽やかなミドルナンバー、バンドサウンドまで、幅広い楽曲を独自の感性と高い歌唱力で表現し、多くのファンを魅了している。

これまでに数々のドラマ主題歌やCMソングを担当。フジテレビ系月9ドラマ『恋仲』主題歌「君がくれた夏」はビルボードチャート1位、ストリーミング1億回再生を突破。2020年リリースのフジテレビ系月9ドラマ『絶対零度～未然犯罪潜入捜査～』主題歌「未完成」も1億回再生を超えるなど、サブスクリプションサービスを中心に大ヒットを記録している。

また、オフィシャルYouTubeチャンネルで公開している「君がくれた夏」「空と青」「未完成」の3曲の総再生回数は1,000万回を超え、多くの視聴者・リスナーから支持されている。

2023年12月には、自身初となる海外公演「LEO IEIRI Live in Shanghai」を中国・上海で開催し、チケットは即完となり話題を呼んだ。

さらに2024年2月には、上海公演での反響を受け「LEO IEIRI Live in Shenzhen」を深圳で開催。3月には、日比谷野外大音楽堂にて2日間にわたり「家入レオ YAON ～SPRING TREE～」を開催した。

2025年1月には、新曲「雨風空虹」（ボートレース2025 TVCMタイアップソング）をリリース。

10月には全国5都市を巡る「家入レオ TOUR 2025～bulb～」を開催し、11月には通算19枚目のシングル「Mirror」をリリースした。この表題曲は、日本テレビ系水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』の主題歌で、UNISON SQUARE GARDEN、TenTwentyのギターボーカリスト・斎藤宏介氏をフィーチャリングにお招きし、家入にとって初の男性アーティストとのコラボレーション作品としても注目を集めている。

【プレゼントキャンペーン概要】

「家入レオ」のライブを至近距離で見ることができる特別席「ライブエンターテイメントシート」が抽選で100名様に当たるプレゼントキャンペーンを開催！

◼応募期間：12月15日（月）～12月23日（火）*当選発表は12月24日（水）

◼特典：

・ライブエンターテイメントシートご招待（合計100名）

・家入レオによるハーフタイムショー特別フィールド鑑賞エリアご招待

・オリジナルTシャツプレゼント

◼応募条件：アメリカンフットボール部に所属する大学生

◼応募条件：下記URLより応募可能です

https://share-na2.hsforms.com/1JAHhIko-SeWFeXkaqma8cw4nld4

◼当選方法：

当選者には応募時に登録いただいたメールアドレスへ、ご案内を差し上げます。

送信元：support@ga-tech.co.jp-5.hs-inbox.com

上記のアドレスから送信されますので、迷惑メールフォルダへの振り分けにご注意ください。

◼個人情報の取り扱い

お客様からお預かりした個人情報は、キャンペーン当選に関するご連絡（メール送信）のために利用いたします。

また、今後の採用に関する情報のご案内をお送りする場合がございます。

上記以外の目的で利用することは一切なく、2026年1月3日以降、適切かつ安全な方法により速やかに破棄いたします。

【第 79 回ライスボウル大会実施要項】

■試合名称：アメリカンフットボール日本選手権第79回ライスボウル by GA technologies

American Football Japan Championship Rice Bowl 79 by GA technologies

■日時：2026年 1 月3日（土）15 時 00 分 キックオフ（開場 13 時）

■会場：東京ドーム（東京都文京区後楽 1-3-61）

■主催： 公益社団法人日本アメリカンフットボール協会

■主管：一般社団法人日本社会人アメリカンフットボール協会

■運 営 協 力： 一般社団法人関東学生アメリカンフットボール連盟

■後 援： スポーツ庁、アメリカ大使館、日刊スポーツホールディングス、読売新聞社

■特 別 協 賛： 株式会社GA technologies

■協 力： 株式会社東京ドーム、他

■対 戦：パナソニック インパルス（5年連続12回目）対オービックシーガルズ（5年ぶり10回目）

■試 合 形 式：1 クオーター 15分の 4クオーター制、ハーフタイム 30 分

第4Q終了時点で同点の場合は「タイブレークシステム」を適用して延長戦を行う

■ベンチエリア：ホームチームのパナソニック インパルスが1塁側、ビジターチームのオービック シーガルズが3塁側

■放 送： NHK-BS （生中継）※ 15 時 00 分～試合終了まで（予定）

■配信： X リーグTV onアメフトライブby rtv (https://live.amefootlive.jp/）でディレー有料配信

■ハーフタイムショーアーティスト ：家入レオ

■公 式 サ イ ト：

◆日本アメリカンフットボール協会：https://americanfootball.jp/

◆Ｘリーグ： https://xleague.jp/

◆ライスボウル： https://xleague.jp/feature/ricebowl79

■前売券販売場所：Xリーグチケット https://xleague.tstar.jp/

【GA technologies会社概要】

株式会社GA technologies（ジーエーテクノロジーズ）は、「テクノロジー×イノベーションで驚きと感動を生み、世界を前進させる。」を理念に掲げ、AI不動産投資「RENOSY（リノシー）」の開発・運営など、不動産をはじめ、さまざまな産業のビジネス変革に取り組むテック企業です。

社名：株式会社GA technologies

代表者：代表取締役社長執行役員CEO 樋⼝⿓

URL：https://www.ga-tech.co.jp/

本社：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー40F

設立：2013年3月

事業内容：

・AI不動産投資「RENOSY」の開発

・運営・SaaS型のBtoB PropTechプロダクトの開発

主なグループ会社：イタンジ株式会社、株式会社神居秒算、株式会社スピカコンサルティング、RW OpCo, LLCなど計58社

