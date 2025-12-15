報道関係者各位 2025年12月15日

シュナイダーエレクトリック

シュナイダーエレクトリック、製造現場の効率化と持続可能性を実現する新型HMI、GP6000シリーズを発売

ロングセラーのGP4000シリーズ、フラッグシップラインのSP5000シリーズの後継として発売

アドバンストモデルとスタンダードモデルの2種で幅広いラインアップを展開

エネルギー技術のリーダーであるシュナイダーエレクトリックは、HMI（Human Machine Interface）のリーディングブランド であるPro-faceの新製品として、製造業のデジタルトランスフォーメーションを支援する新型HMI「GP6000シリーズ」を発表しました。本シリーズは、世界中の製造現場で長年愛用されてきたロングセラーモデル「GP4000シリーズ」とフラッグシップラインの「SP5000シリーズ」の後継となるシリーズとして、Pro-faceブランドの革新性を象徴する機能を備えて発売する新世代HMIです。本日12月15日より、受注を開始します。

図：GP6000シリーズ

製造業ではDX推進に伴い、リアルタイムデータ活用と柔軟なシステム構成が求められています。GP6000シリーズは、こうしたニーズに応えるべく、持続可能性と接続性を大幅に強化しました。Pro-faceブランドは、多くの制御機器との接続性を保つため、数多くのプロトコルをカバーし続けてきた歴史を持ち、現在も業界No.1の接続プロトコル数*1を誇ります。GP6000シリーズは、Pro-faceブランドが持つ高い接続性を活かし、どんなものにもつながるIoT機器として、製造現場のスマート化を加速します。リアルタイムデータの活用により生産性を高め、意思決定を迅速化するだけでなく、幅広いディスプレイサイズやモジュラー構造*2による柔軟な拡張性で、現場の多様なニーズに応えます。さらに、OPC UA対応やクラウド接続など高度なIT接続性を備え、エンジニアリング時間の短縮と運用効率の向上を実現します。

またGP6000シリーズは、アドバンストモデルとスタンダードモデル、2つのモデルで構成し、これまで数多くの装置に採用されてきたGP4000シリーズからのスムーズな置き換えを可能にしています。本製品は、1989年に発売したGP10シリーズから数えて10世代目となる製品でもあります。常に既存機種からの互換性を重視した開発を行い続けてきたPro-faceブランドは、本製品をはじめ、今現在も初号機との互換性を担保する製品を提供し続けています。

持続可能性にも配慮し、シュナイダー独自のEcoDesignを採用することで最大19％の省エネを達成し、環境負荷の低い素材や梱包資材を採用しています。また、セキュアブートやリモートアクセス、セキュリティーシールなど、サイバーセキュリティーと物理的安全性を強化し、安心して利用できる設計となっています。

シュナイダーエレクトリックのHMIは、日本国内に開発部隊を擁し、製品の品質向上と市場ニーズへの迅速な対応を実現してきました。こうした背景から、HMIスペシャリストによる技術サポートを提供し、設計から導入、運用までお客様の課題解決を支援します。

GP6000シリーズの主な特長

高い操作性と効率性：パワフルなCPUによるスムーズな画面切り替え、PDFビューアー搭載でトラブルシューティングを迅速化。

柔軟な拡張性：モジュラー構造でディスプレイやインターフェイスの追加が容易、DINマウント対応で設置の自由度を向上。

幅広いラインアップ：アドバンストモデルとスタンダードモデルを用意し、GP4000シリーズからのスムーズな置き換えを実現。

高度な接続性：OPC UAサーバー・クライアント対応、標準でWイーサネット完備、クラウド接続をサポート。

持続可能性：EcoDesign採用、最大19％の省エネ、環境に優しい素材とリサイクル梱包。

強化された安全性：セキュアブート、リモートアクセス、セキュリティーシールでサイバー・物理的リスクを低減。

＊1 業界No.1の接続プロトコル数＝自社調べ

＊2 モジュラー構造はアドバンストモデルのみ

Schneider Electricについて

シュナイダーエレクトリックのパーパスは、あらゆる人がエネルギーや資源を最大限活用することを可能にし、進歩と持続可能性を同時に実現することによってインパクトをもたらすことです。私たちはこれを「Life Is On」と表現しています。

私たちのミッションは、持続可能性と効率性のための信頼のおけるパートナーとなることです。

私たちは、電化、自動化、デジタル化における世界トップクラスの専門知識を、スマート化された製造業、レジリエントなインフラ、未来仕様のデータセンター、インテリジェントなビル、直観的なホームオートメーションに提供する、グローバルな産業テクノロジーのリーダーです。深い専門知識を基盤に、つながる製品、オートメーション、ソフトウェア、サービスにより、エンドツーエンドのライフサイクル全体で統合された、AI対応の産業用IoTソリューションを提供し、デジタルツインの実現によってお客様の利益と成長を支援します。

私たちは、168,000人の従業員と 100万を超えるパートナーというエコシステムを持つ、人を中心に考える企業として、100か国以上で事業を展開し、お客様やステークホルダーと緊密な関係を築いています。すべての人々にサステナブルな未来を、という意義深いパーパスの下、あらゆる活動においてダイバーシティとインクルージョンを大切にします。

