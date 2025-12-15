シュナイダー、モジュール構造の積層式LED表示灯Harmony XV4シリーズ、XV6シリーズを日本市場で発売開始

報道関係者各位 2025年12月15日

シュナイダーエレクトリック

シュナイダーエレクトリック、モジュール構造の積層式LED表示灯Harmony XV4シリーズ、XV6シリーズを日本市場で発売開始

モジュール構造により柔軟な設計が可能に

高輝度かつ省エネLED採用で視認性向上と省電力を実現

エネルギー技術のリーダーであるシュナイダーエレクトリックは、産業現場の安全性と効率性を高める次世代積層式表示灯「Harmony XV4（40mm）」「Harmony XV6（60mm）」を日本市場で2025年12月15日より発売開始します。

図：Harmony XV4シリーズ、XV6シリーズ

Harmony XV4シリーズ（φ40mm）、XV6シリーズ（φ60mm）は、製造や物流の現場で起きる異常や状態変化を、より確実に、より早く知らせるために開発されたもので、高輝度のLEDと大音量のブザーを組み合わせることで、騒音が多い工場や広い倉庫でも、作業者がすぐに状況を把握できます。

日本の製造・物流現場においては、設備の立ち上げから保全までの総工数削減と、ライン停止時間の最小化が重要な指標です。Harmony XV4およびXV6シリーズの最大の特長は、様々な部品を組み合わせて自由に構成できるモジュラー設計で、現場のニーズに合わせて色や段数を簡単に変更することが可能です。ラインの増設や仕様変更があった際にもすぐに対応でき、設備の停止時間を減らすことで、生産性の担保に寄与します。また、プッシュイン端子台の採用で配線がシンプル化されているほか、直付け、壁付け、ポール取付など多様な取付方式に標準対応しているため、既設設備のレトロフィットから新設ラインまで、装置設計の自由度を損なうことなく短期間での導入が可能です。結果として、保全の即応性が高まり、現場の安全性と稼働効率の両立に貢献します。

さらに、保護等級最大IP65と6Gの耐振動性能、最大－25℃から＋50℃までの広い使用温度範囲を備え、粉塵や水滴、温度変化の厳しい環境下でも長期にわたり安定した稼働を実現します。また、CE、cULus、CCC、RCM、UKCAなどの国際規格に準拠しており、国内外の拠点を跨いだ標準化や共通設計にも安心して採用可能です。

なお、今回の発売においては、モジュールパーツの受注を開始売しますが、将来的には部品を組み合わせた状態でキッティング済み製品の受注・出荷が可能な体制を構築予定です。

Harmony XV4・XV6シリーズの主な特長

高輝度LED × 最大95dBブザー：騒音環境下でも瞬時に異常を検知できる視認性・聴覚性を確保。

モジュラー設計による柔軟性：現場で簡単に組み立て・交換可能。仕様変更にも即対応し、在庫削減・短納期を実現。

豊富な選択肢：最大5段構成、7色のLEDユニット、点灯・点滅・フラッシュパターン対応。

簡単な配線と設置：プッシュイン端子台採用で工数削減。直付け・壁付け・ポール取付など多様な取付方法に対応。

耐久性と信頼性：保護等級最大IP65、耐振動6G、使用温度範囲最大-25℃～+50℃で過酷な環境にも対応。

国際規格準拠：CE、cULus、CCC、RCM、UKCA取得でグローバル展開にも安心。

多様な電源仕様：AC/DC 24V、AC 100～240V、USB 5V対応モデルをラインアップ。

Schneider Electricについて

シュナイダーエレクトリックのパーパスは、あらゆる人がエネルギーや資源を最大限活用することを可能にし、進歩と持続可能性を同時に実現することによってインパクトをもたらすことです。私たちはこれを「Life Is On」と表現しています。

私たちのミッションは、持続可能性と効率性のための信頼のおけるパートナーとなることです。

私たちは、電化、自動化、デジタル化における世界トップクラスの専門知識を、スマート化された製造業、レジリエントなインフラ、未来仕様のデータセンター、インテリジェントなビル、直観的なホームオートメーションに提供する、グローバルな産業テクノロジーのリーダーです。深い専門知識を基盤に、つながる製品、オートメーション、ソフトウェア、サービスにより、エンドツーエンドのライフサイクル全体で統合された、AI対応の産業用IoTソリューションを提供し、デジタルツインの実現によってお客様の利益と成長を支援します。

私たちは、168,000人の従業員と 100万を超えるパートナーというエコシステムを持つ、人を中心に考える企業として、100か国以上で事業を展開し、お客様やステークホルダーと緊密な関係を築いています。すべての人々にサステナブルな未来を、という意義深いパーパスの下、あらゆる活動においてダイバーシティとインクルージョンを大切にします。

