日本ポリオレフィン市場は、日本全土で先進材料の革新を推進する堅調な年平均成長率（CAGR）6.1％に支えられ、2033年までに190億5,000万米ドル規模へ急拡大すると予測される
日本ポリオレフィン市場は、2024年の111億8,000万米ドルから2033年には190億5,000万米ドル規模へと拡大する見通しであり、2025～2033年にかけて年平均成長率6.1%を維持すると予測されています。ポリエチレン（PE）およびポリプロピレン（PP）を中心とするポリオレフィンは、石油・天然ガスを基源とするモノマー（エチレン／プロピレン）から製造され、高い化学的安定性、優れた加工性、耐久性を備えた熱可塑性素材として幅広い産業に採用されています。
ポリオレフィンは、食品・飲料包装、自動車部品、工業製品など多様な用途を支え、日本の製造業において重要な機能性素材として位置づけられています。特に軽量性と機械特性に優れる点が高く評価され、輸送機器関連分野では不可欠な材料となっています。
市場成長を支える主要要因：日本の輸送機器産業における利用拡大
日本の輸送機器産業では、ポリプロピレンやポリエチレンをはじめとするポリオレフィンが、自動車・航空機部品などの多様な用途で採用されています。耐熱温度80～90℃、密度0.910～0.940g/cm⊃3;といった技術特性は、軽量化と摩擦係数低減を可能にし、輸送メーカーにとって高いメリットを提供します。
実際、日本の航空機部品産業では生産額が2021年の105億1,500万米ドルから2022年には166億200万米ドルへと57.89%増加し、輸送関連部素材の需要を大幅に押し上げています。こうした生産活動の活性化が、ポリオレフィンの市場需要を力強く牽引しています。
市場拡大を阻む課題：環境負荷と原材料価格の揺らぎ
ポリオレフィンは優れた素材である一方、環境負荷の高さが深刻な課題となっています。分解に長期間を要することから、廃棄方法によっては海洋環境に重大な影響を与える可能性があり、規制強化や企業の環境対応コスト増加につながっています。
また、ポリオレフィンは石油・天然ガス由来のモノマーを原料とするため、原油・ガス価格の変動が生産コストに直結します。原材料価格が不安定な状況は、メーカーの価格戦略に影響を与え、サプライチェーン全体に不確実性をもたらしています。このような環境要因・経済要因が市場の成長スピードを抑制する要因として認識されています。
市場機会の拡大：包装分野で高まるポリオレフィン需要
包装用途におけるポリオレフィンの採用拡大は、日本市場にとって大きな成長機会です。食品衛生基準に適合し、軽量で加工しやすく、リサイクル性にも優れることから、PE・PPは食品包装、ボトル、ラップ、工業用フィルムなどに広く利用されています。
日本包装技術協会のデータでは、2022年の国内包装産業は**前年比6.6%増の503億米ドル（約6.58兆円）**に達し、サプライチェーン全体で包装素材の需要が増加していることが示されています。とりわけ物流業界における持続可能なパッケージングの採用拡大が、ポリオレフィン製品の利用をさらに後押ししています。
主要企業のリスト：
● Mitsubishi Chemical Group Corporation
● Mitsui Chemicals, Inc.
● Sumitomo Chemical Co., Ltd.
● INABATA & Co., Ltd.
● SEKISUI CHEMICAL CO., LTD.
● Chevron Phillips Chemical Company LLC.
● LG Chem
● Dow
● LyondellBasell Industries Holdings B.V.
● Exxon Mobil Corporation.
