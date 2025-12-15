～¤ª¥È¥¯¤Ï¤¸¤á¡¢Ä¶!¤á¤Ç¤¿¤¤!～ ¡Ø¥¤¥ª¥ó Ä¶¡ª½éÇä¤ê¡Ù ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¤ÇÃÏ¸µ¤ÎÌ¥ÎÏºÆÈ¯¸«¡ª
～¤ª¥È¥¯¤Ï¤¸¤á¡¢Ä¶!¤á¤Ç¤¿¤¤!～ ¡Ø¥¤¥ª¥ó Ä¶¡ª½éÇä¤ê¡Ù ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¤ÇÃÏ¸µ¤ÎÌ¥ÎÏºÆÈ¯¸«¡ª
¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ç¤Ï¡¢£±·î£±Æü¡ÊÌÚŽ¥½Ë¡Ë¤è¤ê¡¢¡Ø¥¤¥ª¥ó Ä¶¡ª½éÇä¤ê¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡È´ñÀ×¤Î£¹Ï¢µÙ¡É¤ò²á¤´¤¹Êý¡¹¤âÂ¿¤¤¤ÈÏÃÂê¤Î£²£°£²£µÇ¯～£²£°£²£¶Ç¯¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¡£Àµ·î¤Î²á¤´¤·Êý¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤È¤Ê¤ê¡¢¤´²ÈÂ²¤Ç²á¤´¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤´Í§¿ÍÆ±»Î¡¢°ì¿Í¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤µ¤ì¤ë¤¹Êý¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¸µÆü¤«¤é¡¢Àµ·î¤ÎÉ÷Êª»í¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¿·Ç¯¤ò½Ë¤¦Áõ¾þ¤ò»Ü¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¶õ´Ö¤Ç³§¤µ¤Þ¤ò¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¡¢¤ªÀµ·î¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÁ´¹ñ¤Î¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤ª¥È¥¯¤Ê¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÏÌÞÏÀ¡¢ÎãÇ¯Âç¹¥É¾¤Î±þÊçÃêÁª´ë²è¡Ø¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¤ÎÀµÌ´ÂÞ¡Ù¤ä¡¢¿·Ç¯¤Î±¿»î¤·¡Ø¿·½ÕÂçÃêÁª²ñ¡Ù¤Ê¤É¡¢¿·Ç¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë Ä¶¡ª½éÇä¤ê¡Ù³«ºÅ³µÍ×
¡¦ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.aeonmall.com/lp/firstsale/
POINT①¡§ ¿·Ç¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤ªÀµ·î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÁ´¹ñ¤Ç³«ºÅ¡ª¡Ê³«ºÅÎã¡Ë
¢¡ ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³¨ÇÏ¤Ë¤ª¤Í¤¬¤¤¤´¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
¡¦´ü¡¡´Ö¡§£²£°£²£¶Ç¯£±·î£±Æü¡ÊÌÚŽ¥¡¦½Ë¡Ë～¡¡
¡¦Æâ¡¡ÍÆ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³¨ÇÏ¤Ë´ê¤¤¤´¤È¤ò½ñ¤¡¢¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤È°ì½ï¤Ë¡¢³Ú¤·¤¯¿·Ç¯¤Î´õË¾¤ò¹þ¤á¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦³«¡¡ºÅ¡§Á´¹ñ£¸£µ¤Î¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ
¢¨²áµî¼Â»Ü¼Ì¿¿
¢¡ ¡Ø½éÊâ¤¡Ù
¡¦Æü¡¡Äø¡§£²£°£²£¶Ç¯£±·î£±Æü¡ÊÌÚ¡Ë～£±·î£±£²Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¡¦Æâ¡¡ÍÆ¡§´ü´ÖÃæ¡¢¥âー¥ë¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¡Ö¶â¤Î¥È¥³¤¯¤¸¡×¤ä¡Ö¶ä¤ÎÊä½õ·ô¡×¤¬¤¢¤¿¤ë¤ª¤ß¤¯¤¸¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡££²£°£²£¶Ç¯¤Î±¿»î¤·¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢Êâ¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤ë·ò¹¯½¬´·¤Å¤¯¤ê¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ ½ÕÆüÉôÂçÂüÅ¸¼¨¡¿¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë½ÕÆüÉô
¡¦Æü¡¡Äø¡§£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£²£¹Æü¡Ê·î¡Ë～£±·î£±£²Æü¡Ê·îŽ¥½Ë¡Ë
¡¦Æâ¡¡ÍÆ¡§ÂçÂüÊÝÂ¸²ñ¤Î½ÕÆüÉôÂçÂü¤ò¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅ¸¼¨¡£¤ªÀµ·î¤é¤·¤¤Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¾þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¼Ì¿¿¤ò»£±ÆÄº¤±¤Þ¤¹¡££±·î£²£µÆü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï²È¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Çºî¤ë¥ß¥ËÂü¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â³«ºÅ¡£
¢¡ ±ïµ¯¥À¥ë¥ÞÃêÁª²ñ¡¿¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¹âºê
¡¦Æü¡¡Äø¡§£²£°£²£¶Ç¯£±·î£²Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¦Æâ¡¡ÍÆ¡§ÅöÆü¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¹âºêµÚ¤Ó¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¹âºêÀìÌçÅ¹É×¡¹¤Ç¤Î£±,£°£°£°±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤Î¥ì¥·ー¥È(¹ç»»²Ä)¤´Äó¼¨¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ëÃêÁª²ñ¤Ç¤¹¡£ÅöÁª»þ¤Ï·²ÇÏ¸©¤Õ¤ë¤µ¤ÈÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤Î¹âºê¤À¤ë¤Þ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¢¡ ¡Ö¤Ê¤Þ¤Ï¤²¡×¤¬´ÛÆâ¤ËÅÐ¾ì¡ª¡¿¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë½©ÅÄ
¡¦Æü¡¡Äø¡§£²£°£²£¶Ç¯£±·î£²Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¦Æâ¡¡ÍÆ¡§½©ÅÄ¤ÎÅß¤òºÌ¤ëÅÁÅý¹Ô»ö¡Ö¤Ê¤Þ¤Ï¤²¡×¤¬¡¢´ÛÆâ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ç÷ÎÏ¤¢¤ë³Ý¤±À¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Ê¤Þ¤Ï¤²¤¬´ÛÆâ¤òÎý¤êÊâ¤¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÌµÉÂÂ©ºÒ¤òµ§´ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¢¨¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢³Æ¥âー¥ë£È£Ð¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
POINT②¡§Á´¹ñ¤Î¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¤Ç¡¢Âç¹¥É¾¤Î¿·½Õ±¿»î¤·´ë²è³«ºÅ¡ª
¢¡ ¡Ø¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¤ÎÀµÌ´ÂÞ¡Ù
¡Ú£×£å£â±þÊç´ü´Ö¡Û£²£°£²£¶Ç¯£±·î£±Æü¡ÊÌÚŽ¥½Ë¡Ë£±£°¡§£°£°～£±·î£±£²Æü¡Ê·îŽ¥½Ë¡Ë£²£³¡§£µ£¹¤Þ¤Ç
① ÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥³ー¥¹¡ÊÃêÁª¤Ç£¸¥³ー¥¹£¹£°£´Ì¾¤µ¤Þ¤ËÆÃÊÌÂÎ¸³¡Ë
¡ÚÆÃÊÌÂÎ¸³¡Û
¡þ Æó½ê¥Î´ØÉô²°¡¡Åì²£¹Ë¡¡Âç¤ÎÎ¤ ÂÙµ±¤ÈÁêËÐÉô²°¤òÂÎ¸³¡ª¾Þ¡¡
¡¦ÃËÀ¤ÏÂç¤ÎÎ¤¤È¤Ö¤Ä¤«¤ê·Î¸Å¡¢½÷À¤ÏÆó½ê¥Î´ØÉô²°¤ÇÂç¤ÎÎ¤¤ÈÁêËÐ»ú½ñ¤¤ÎÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢°ì½ï¤Ë¤Á¤ã¤ó¤³Æé¤ò¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡Ê£±Ì¾¡Ë
¡þ Çú¾Ð¤òÆÈ¤êÀê¤á¡©¡ª¥¨¥Ðー¥¹¤Ë¤è¤ë¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¥¹¥Æー¥¸¡ª¾Þ
¡¦¤è¤·¤â¤ÈËëÄ¥¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë·à¾ì¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¤òÂß¤·ÀÚ¤ê¡¢¥¨¥Ðー¥¹¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò´ÑÍ÷ÂÎ¸³¡Ê£±Ì¾¡Ë
¡þ ¥×¥í¤Î±éÁÕ²È¤Ë¤è¤ëÀ¸¤Î²»³Ú¤ò¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Ë¤ªÆÏ¤±¡ª¾Þ¡¡
¡¦¤¢¤Ê¤¿¤Î°Ù¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¤ò¤¤¤º¤ì¤«£±¤Ä¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ê£±Ì¾¡Ë
¡ü¹¥¤¤Ê¶Ê¤Î±éÁÕ¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡¡¡ü¥×¥í¤Î±éÁÕ²È¤È°ì½ï¤Ë±éÁÕ¡¡¡ü¥×¥í¤Î±éÁÕ²È¤Ë¤è¤ëÂÎ¸³¥ì¥Ã¥¹¥ó
¢¡ Á´¹ñ¤Î¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¤Ç³«ºÅ¡ª¡Ö¿·½ÕÂçÃêÁª²ñ¡×
¡¦´ü¡¡´Ö¡§£²£°£²£¶Ç¯£±·î£³Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦£´Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨³ÆÆü£±£°»þ～ÅöÁªËÜ¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¡ÊºÇÂç£±£¸»þ¤Þ¤Ç¡Ë
¡¦Æâ¡¡ÍÆ¡§´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¤ªÇã¾å¶â³Û£µ,£°£°£°±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤´¤È¤ËÃêÁª·ô£±Ëç¡¢ÀÇ¹þ£±,£°£°£°±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤´¤È¤ËÃêÁªÊä½õ·ô£±Ëç¤òÇÛÉÛ¡£ÃêÁª·ô£±Ëç¤Þ¤¿¤ÏÃêÁªÊä½õ·ô£µËç¤Ç£±²ó¡¢£±Åù£±Ëü±ßÊ¬¤ÎÀìÌçÅ¹¶¦ÄÌ¤ªÇãÊª¡¦¤´°û¿©·ô¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃêÁª·ôÇÛÉÛ´ü´Ö¡Û£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£²£¹Æü¡Ê·î¡Ë¡Ë～£²£°£²£µÇ¯£±·î£´Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨£´Æü¤ÏºÇÂç£±£·¡§£°£°»þ¤Þ¤Ç
¢¨Á´¹ñ¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡¢ÃêÁª²ñ¤Î¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊURL¡§https://lp.aeonmall.com/lp/newyears_lottery/¡Ë
POINT③¡§Ä¶¡ª¥ª¥È¥¯¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊ¡ÂÞ¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
¢¡ ÂÞ¤ä½éÇä¤ê¤Î´ü´Ö¸ÂÄê²Á³Ê¡¦´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
➢ ¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊ¡ÂÞ
¡¦Æâ¡¡¡¡ÍÆ¡§¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¥¢¥×¥ê¤«¤é¤Î»öÁ°Í½Ìó¸ÂÄê¤Ç¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¤ª¹¥¤¤Ê¾¦ÉÊ¤òÊ£¿ôÁª¤ó¤ÇÄ¶ÆÃ²Á¤Ç¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¡¦Í½Ìó´ü´Ö¡§£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£²£¶Æü(¶â)£±£²¡§£°£°～
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£²£°£²£¶Ç¯¡¡£±·î¡¡£³Æü(ÅÚ)£²£³¡§£µ£¹
¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊ¡ÂÞ ¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¡Ê°ìÎã¡Ë
¡Ú¥¥ã¥ó¥É¥¥¡Û
¡¦°ú´¹´ü´Ö¡§£±·î£±Æü¡ÊÌÚŽ¥½Ë¡Ë～£±·î£´Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡
¡¦Æâ¡¡¡¡ÍÆ¡§ÀÇ¹þ£±£±£°±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Î¤ª¹¥¤¤Ê»¨²ß£µÅÀÁª¤ÓÊüÂê
¡¦ÈÎÇä²Á³Ê¡§£³£³£°±ß¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê¡§£³£°£°±ß¡Ë¡¡¡ÊÀÇ¹þ¡Ë£³£³£°±ß
➢ Ê¡ÂÞ¡¡°ìÎã
¡Ú¥Ó¥¢ー¥É¥Ñ¥Ñ¡Û
¡¦¾¦ ÉÊ Ì¾¡§¥Ó¥¢ー¥É¥Ñ¥Ñ¤ÎÊ¡ÂÞ
¡¦Æâ¡¡¡¡ÍÆ¡§¥Ñ¥¤¥·¥åー¥¯¥êー¥à¡Ê¥«¥¹¥¿ー¥É¡Ë£³¸Ä¡¢ìÔÂô¤¤¤Á¤´£²¸Ä¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÆÃÊÌ³ä°ú·ô£²,£µ£°£°±ßÊ¬¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°£±¸Ä
¡¦ÈÎÇä´ü´Ö¡§£²£°£²£¶Ç¯£±·î£±Æü¡ÊÌÚŽ¥½Ë¡Ë～ ¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡¦ÈÎÇä²Á³Ê¡§£³,£°£°£°±ß¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê¡§£²,£·£²£¸±ß¡Ë¡¡
POINT④¡§ Ç¯Ëö¤Ï¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¤Ç¤ª¥È¥¯¤Ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ª
¢¡ ºÐËöÆÃÊÌ¤ªµÒ¤µ¤Þ´¶¼Õ¥Çー
¡¦´ü¡¡¡¡´Ö¡§£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£²£¹Æü¡Ê·î¡Ë¡¦£³£°Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¦Æâ¡¡¡¡ÍÆ¡§º£Ç¯ºÇ¸å¤ÎÆÃÊÌ¤Ê£²Æü´Ö¤È¤·¤Æ¡¢³ÆÀìÌçÅ¹¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥ª¥ó¥´ー¥ë¥É¥«ー¥É¤Ç¤ª»ÙÊ§¤¤¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈÀÁµá»þ¤Ë£µ¡ó£Ï£Æ£Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÀìÌçÅ¹¸ÂÄê£µ£°£°±ß°ú¤¥¯ー¥Ý¥ó¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¦ÇÛÉÛ´ü´Ö¡§£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£²£°Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦£²£±Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦»ÈÍÑ´ü´Ö¡§£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£³£°Æü¡Ê²Ð¡Ë～£²£°£²£¶Ç¯£±·î£´Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦Æâ¡¡¡¡ÍÆ¡§¥¤¥ª¥ó¡¦¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç£³,£°£°£°±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤ò¥¤¥ª¥ó¥«ー¥É¡¦ÅÅ»Ò¥Þ¥Íー£×£Á£Ï£Î¡¦£Á£Å£Ï£Î £Ð£á£ù ·èºÑ¤Ç¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¡¢¸åÆü¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÀìÌçÅ¹¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë£µ£°£°±ß°ú¤¤È¤Ê¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£