発行: 2025年12月8日



重量級アドベンチャーバイク向けに悪路走破性を強化した アドベンチャータイヤDUNLOP「TRAILMAX MISSION」新発売



DUNLOP （社名：住友ゴム工業（株）、社長：山本悟）は、ダート路や岩場などのタフな環境での耐久性とオンロード性能を兼ね備えたモーターサイクル用アドベンチャータイヤDUNLOP(ダンロップ)「TRAILMAX MISSION (トレイルマックス ミッション)」を2026年2月から日本国内で発売します。発売サイズはフロント3サイズ、リア3サイズで、価格はオープン価格です。

「TRAILMAX MISSION」はフロント・リア専用にブレンドしたフルカーボン配合を採用し、ロングツーリングにも耐えうるライフ性能とオフロードでのトラクション性能を強化しました。ライフ性能はすでに販売している米国でも評価は高く、※社内テスト値では15,000㎞を達成しました。

また、タイヤのデザインは、タイヤサイドウォール上部までブロック形状とした機能美を兼ね備えたワイルドな見た目となっています。

アグレッシブなデザインとロングライフを両立。さらにオフロードでのトラクション性能を追求

■スタッガード・ステップ・テクノロジー

ステップ構造がパターン剛性を高め、安定性を向上させます。段差配置により、摩耗進行後もエッジを維持し、トラクション性能が持続します。

■ラップアラウンド・ラグ

ラグの囲み形状が、鋭利な岩からのダメージを軽減し、耐久性を強化します。高められたサイド剛性により、オフロードでの安定性も向上しました。









重量級のアドベンチャーバイク専用の剛性と耐久性を実現

■ベルテッドバイアス構造

オフロード路面での吸収性と耐衝撃性、オンロード路面での安定性を両立する為にベルテッドバイアス構造を採用しました。

■フラットプロファイル

フラットプロファイルの採用により、ライフと直進安定性を向上しています。

優れたライフとオフロードでの走破性を向上

■専用ブレンドしたフルカーボン配合

フロント・リアに専用ブレンドしたフルカーボン配合を採用。ロングツーリングにも対応できるライフ性能と、オフロードでのトラクション性能を強化しました。

15,000Kmロングライフを達成

■ライフ性能

発売サイズ

※１TLチューブレス構造

※２ベルテッドバイアス構造でなくバイアス構造です

TRAILMAXMISSION特設サイト：

https://dunlop-motorcycletyres.com/products/off_road/trailmax_mission.html

<商品・イベントに関するお問い合わせ先>

タイヤお客様相談室 TEL:0120-39-2788