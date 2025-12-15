EDION VISION なんばでの CMプロモーション権 をかけた「MINAMI MUSIC JAM」の参加者を募集！！グランプリに選ばれたあなたの楽曲（PR動画）が「なんば広場」に面する1週間ビジョンで流れます！さらに副賞としてコミュニティーFMラジオでの楽曲放送、公認ストリートライブ「LIVE EFFECT」出演権の獲得チャンス！！参加者募集期間：2025年12月15日～2026年1月15日（予定）参加資格（抜粋）〇現在、関西を中心に活動を行っている事〇音楽ジャンル問わず〇本気でアーティスト活動、またはアーティストを目指しているシンガーまたはグループ〇審査用編集済みYoutubeショート動画（30秒）の制作・提出が可能な事〇オリジナル曲を2曲以上保有していること〇グランプリ獲得後、速やかにビジョンCM動画の制作に協力できる事〇グランプリとなった際はレコーディング後のオリジナル楽曲音源、またはMVが提出可能であること〇他人の楽曲をコピー・転用・改変された楽曲不可（※採用後に発覚した場合は賠償責任の対象となる場合があります）〇作詞・作曲の権利が応募者に帰属されている状態である事〇JASRACに登録されている楽曲の場合使用申請はご自身でお願いいたします。〇エントリーのオリジナル曲はボーカル有り曲であること〇プロ・アマ問わず〇35歳くらいまでの性別問わず（※18歳未満の方は保護者同意の上で応募してください。）〇エントリーは参加希望者本人であること使用媒体：EDION VISION なんば 場所：大阪市中央区難波3丁目 エディオンなんば本店壁面掲載期間：2026年3月22日～3月28日掲載動画時間：15秒掲載内容：1日約60回／1週間主催：ミナミまち育てネットワーク制作協力：公認ストリートライブ LIVE EFFECT／4K KANSAI MUSIC企画運営：SPECイベント企画制作