2025年12月14日(日)午前5時、ホノルルの夜明け前の空を彩る華やかな花火とともに、「JALホノルルマラソン2025」がスタートしました。直前にはスコールに見舞われたもののスタート時には雨も上がり、ランナーたちは42.195km先のフィニッシュラインを目指して一斉に走り出しました。なお、本大会は、今年より日本航空(JAL)がタイトルスポンサーとなり、名称も再び「JALホノルルマラソン」として開催されています。





フィニッシュゲート(横)





大会エントリー数は、前日開催の約1.6kmを走る「カラカウア メリーマイル」を含め過去最多の42,962人(うち日本人11,984人)。内訳はフルマラソン28,746人(日本人7,397人)、10Kラン＆ウォーク9,817人(日本人3,505人)で、前年から約20％増加しました。制限時間のない本大会には、最年少7歳から最高齢94歳まで幅広い世代が参加。世界63カ国からランナーが集結し、まさに“ランナーの祭典”にふさわしい大会となりました。





フルマラソン男子はツェゲイ・トゥメイ・ウルドリバノス選手(27歳・エリトリア)が2時間13分38秒で、女子はカリ・ハウガー・サッカリー選手(32歳・イギリス)が2時間30分43秒で男女とも初優勝となりました。ウルドリバノス選手は、「今シーズンはニューヨーク・マラソンに向けてしっかり準備し、その後1か月ほど調整してホノルルマラソンに臨みました。38キロあたりでは、正直かなりきつかったですが、コンディションはとても良かったです。優勝はとても気分がよいです」と、サッカリー選手は、「今回は湿度が高かったですね。スタート時の豪雨には少し驚きましたが、考えすぎないようにしました。暗い中を走るのも新鮮でしたし、観客の声援も凄かった。またぜひ走りたいです」とコメントしました。

日本人の上位は、中武泰希選手(25歳・宮城県)が2時間23分07秒で総合6位、瀧波美緒さん(29歳・神奈川県)が2時間49分59秒で女子5位に入り、どちらもホノルルマラソン初参加での記録となりました。









車椅子部門男子は、洞ノ上浩太さん(51歳・福岡県出身)が1時間36分50秒で昨年に引き続き優勝。「この歴史ある大会で連覇できたことは、とても嬉しく思います。スタート前、コンディションが少し気になりましたが、一度走り出したらぺースをキープすることに専念しました」とコメント、女子はスザンナ・スカロニさん(34歳・アメリカ)が1時間47分34秒で優勝、「最高でした。暗い時間帯に走るのも、とてもエキサイティングでした。コースが大好きですし、道路がとても滑らかでした。視界が少し難しい場面もありましたが、自転車のサポートがいて助かりましたし、とても楽しかったです」と語りました。





大会ゲストランナーの中でも際立った好成績を収めたのは、ランニングインフルエンサーのお二人。三津家貴也さん(@takaya_mitsuka)は2時間39分35秒で男子11位、志村美希さん(@mikkitygram)は3時間4分21秒で女子14位と、いずれも力走を見せ、大会を大いに盛り上げました。お笑い芸人の狩野英孝さんは昨年に引き続きフルマラソンを7時間48分3秒で完走。「この感動はやっぱりホノルルマラソンでしか味わえない。いろんなホノルルマラソンがありますね。去年と同じものかと思ったらまた今年は全然違う、そうなってくると来年も違うものになるから、また体験したい気持ちになりますね」とコメントしました。





また、前日開催のカラカウア メリーマイルのエリートレースでは、シンクレア・ジョンソン選手(アメリカ)が4分21秒66で優勝。女子ロード1マイルのアメリカ記録を達成しました。日本から参加した田中希実選手は、惜しくも女子5位となりましたが、男女混合レースながら自身が持つ日本記録を上回るタイム4分30秒4でゴールしました。









【JALホノルルマラソン2025大会概要】

■大会名称 ：JALホノルルマラソン2025

■開催日時 ：2025年12月14日(日)午前5時00分スタート

＊フィニッシュエリアのサポートサービスは

午後2時まで実施しています。

(全ての参加ランナーはタイムにかかわらず

完走することができます)

■競技種目 ：フルマラソン(42.195km)・フルマラソン車椅子(42.195km)

10Kラン＆ウォーク(10km)

■関連イベント：カラカウア メリーマイル(約1.6km)※12月13日(土)開催

■主催 ：HONOLULU MARATHON ASSOCIATION(ホノルルマラソン協会)

■協賛 ：日本航空／NTTドコモ／SGC

■エントリー数：全体：42,962人 (うち日本人11,984人) ※12月13日現在

フルマラソン 28,746人 (内日本人 7,397人)

10Kラン＆ウォーク 10,812人 (内日本人 3,505人)

カラカウア メリーマイル 3,404人 (内日本人 1,082人)