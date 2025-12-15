自社D2Cブランド事業を展開する株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区、代表取締役：関沢康寛、以下KURUKURU）は、2027年3月卒業予定の大学生・大学院生を対象に、オンライン会社説明会を2025年12月および2026年1月に開催いたします。本説明会では、寝具ブランド「GOKUMIN」、トラベルブランド「MAIMO」など、自社ブランド事業の全体像から具体的な仕事内容、働き方・キャリアステップ、27卒採用のスケジュールまでを、採用担当者がオンラインで直接お伝えします。

◼︎開催の背景 ― 「D2Cで働く」を具体的にイメージできる機会を

近年の就職活動では、「ワークライフバランス」や「給与水準・成長機会」といった条件面に加え、「自分のアイデアを活かせるか」「やりがいのある事業か」といった観点が重視されるようになっています。その一方で、D2Cブランドビジネスに関心を持つ学生からは、「ECやSNSのイメージはあるが、実際にどんな職種があって、どのように商品やブランドが生まれているのかが分かりにくい」という声も多く寄せられています。こうした背景を踏まえ、KURUKURUでは「ブランドをつくる仕事のリアル」を27卒世代に知ってもらう機会として、本オンライン説明会を企画しました。

◼︎説明会で得られること

本説明会では、KURUKURUの事業紹介にとどまらず、下記のような内容を具体的にお話しします。KURUKURUが手がける自社D2Cブランド（GOKUMIN／MAIMO など）のビジネスモデル商品企画・マーケティング・PR・EC運営など、職種ごとの役割と連携の仕方若手メンバーがどのような裁量を持ち、どのように成長しているか27卒採用で期待している人物像と、入社後のキャリアステップ27卒選考のスケジュールと、今後の選考フロー質疑応答の時間も設けており、業界研究の一環としての参加も歓迎しています。D2Cやブランドビジネスに興味のある方は、この機会にぜひご参加ください。

◼︎開催概要

**●対象** 2027年3月卒業予定の大学生・大学院生（学部・学科不問) **●開催日時** 第1回：2025年12月18日（木）10:00～11:00 第2回：2025年12月18日（木）14:00～15:00 第3回：2026年1月8日（木）10:00～11:00 第4回：2026年1月8日（木）14:00～15:00 **●開催方法** オンライン開催（Google Meet予定） **●プログラム（各回共通・約60分）** ・KURUKURUはどんな会社か ・事業／ブランド紹介 ・職種紹介・キャリアパス／組織体制 ・働き方・制度・カルチャー紹介 ・27卒採用の今後のスケジュール ・質疑応答 **●定員** 各回40名（先着順） **●申込方法** マイナビからのエントリー：https://job.mynavi.jp/27/pc/corpinfo/displaySeminar/index?optNo=8sqzQC&corpId=287811 ※参加用URLは、予約完了後にマイナビ登録メールアドレス宛へご案内いたします。 ※マイナビをご利用でない方は、採用担当（久米）までメールにてお問い合わせください。

◼︎会社概要

株式会社KURUKURU「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。 会社名：株式会社KURUKURU 代表者名：関沢 康寛 所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1公式HP：https://www.kurukuru.co.jp

◼︎本件に関するお問い合わせ先

株式会社KURUKURU採用担当：久米（くめ）E-mail：saiyou@kurukuru.co.jp ※取材・掲載のご相談も上記までお気軽にご連絡ください。