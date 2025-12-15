国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、2025年12月11日（木）・12日（金）の2日間、御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター2Fにて、最先端AIが集結する次世代技術の祭典「AIエージェント博 by AI博覧会」を開催しました。

想定来場者数3,500名を大きく上回る、合計4,666名（1日目2,365名、2日目2,301名）の方にご来場いただき、AIの活用フェーズが「概念」から「実用」へと移行する中、最先端の「AIエージェント」技術に触れられる場として、多くの関心を集めました。

「AIエージェント」への期待が最高潮に。熱気に包まれた展示エリア

今回のテーマである「AIエージェント」は、人が指示したことを実行する従来のAIから一歩進み、自律的に考え行動する技術です。会場は終始、最新のAIトレンドを求める来場者で溢れ、各ブースで人だかりが絶えないほどの熱気に包まれました。

出展ブースでは、高度なタスクの自律実行や複雑な業務フローの完遂など、人の代わりに「動く（Actionする）AI」の展示が目立ち、具体的な導入相談を行う熱心な来場者の姿や、デモンストレーションに見入るビジネスパーソンの姿が多く見られ、ビジネス現場での実用化への期待が確信に変わる2日間となりました。

総勢34名が登壇。立ち見が出るほどの盛況となったカンファレンス

2日間のカンファレンスでは、株式会社セールスフォース・ジャパン 秋津 望歩氏、株式会社みずほフィナンシャルグループ 藤井 達人氏をはじめ、株式会社PKSHA Technology 小田原 祐太氏や株式会社ハピネスプラネット 矢野 和男氏など、業界のトップランナー総勢34名が登壇しました。

両日とも各カンファレンスは満席となり、立ち見が出るほどの盛況ぶりでした。「概念から実用へ」というテーマのもと、実際のビジネス現場でどのようにAIエージェントが稼働し始めているかについて具体的な事例が共有されました。

来場者からは「資料作成などのアナログな業務を自動化できないかと情報収集しに来ました。有望なAIエージェントプラットフォームが見つかったので、早速連絡をとってみようと思います。業界への理解も深まり、実りのある時間でした。」（メーカー・男性）「DXの課題である業務フローを軽減するヒントを探しに来場しました。特に講演では、生成AIよりも一歩進んだ『AIエージェント』の可能性について多くの気づきを得られました。持ち帰って組織内での検討材料にしたいと思います。」（官公庁・男性）「カンファレンスに参加し、『AIは使うだけでなく、作るフェーズへ』という話に感銘を受けました。同業者として刺激を受けるとともに、自社サービスのアップデートに繋がる具体的なヒントも得られ、非常に充実した一日でした。」（IT業界・女性）といった声が寄せられ、単なる情報収集にとどまらず、具体的なビジネスアクションへとつながる成果の多い2日間となりました。

今後の展望／主催社代表 板羽 晃司のコメント

今回の「AIエージェント博」は、これまで開催してきた「AI博覧会」とは別に、AIのカテゴリーをさらに細分化・分類したイベントの番外編として開催したいと考え立ち上げました。出展はAIエージェントを提供している企業を中心に50社、カンファレンスは30講演を用意しました。AIエージェント博はAIエージェントの専門展になりまして、AIエージェントに関心度が高く、導入の検討をされた方に多く来場いただきました。来場者は4000名を超え、AIエージェントの注目度の高さをうかがえました。これを機に日本国内にAIエージェントの導入が進むよう活動してまいります。来年2026年1月21日、22日は大阪で2回目の「AI博覧会」が開催されます。ぜひ関西でもAI博覧会がAI導入の起爆剤として、関西の経済を盛り上げるべく取り組んでまいります。

次回開催：「AI博覧会 Osaka 2026」開催概要

名称：AI博覧会 Osaka 2026会期：2026年1月21日（水）～22日（木）10:00～18:00（最終日は17:00まで）会場：マイドームおおさか 展示ホール3F住所：〒540-0029 大阪府大阪市中央区本町橋２－５主催：株式会社アイスマイリー後援：・一般社団法人 日本ディープラーニング協会・一般社団法人 生成AI活用普及協会・一般社団法人 金融データ活用推進協会・一般社団法人 データサイエンティスト協会・一般社団法人 生成ＡＩ協会・一般社団法人 ソフトウェア協会出展対象品目：AIエージェント、生成AI、LLM、RAG構築、ファインチューニング、マルチモーダルAI、ChatGPT連携、ライティング支援、画像生成AI、動画生成AI、議事録作成AI、画像認識、需要予測、アノテーション、AI-OCR、AI受託開発、ボイスボット、バーチャルヒューマン、エッジAI、データ分析、リスキリング、外観検査、顔認証 等想定来場者人数：3,500名出展社数：50社100製品以上カンファレンス数：30講演以上公式サイト：https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/osaka-2026/

AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。URL：https://aismiley.co.jp/

アイスマイリーの会社概要

会社名：株式会社アイスマイリー所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西１-20－2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F設立年月日：2018年3月9日代表者：代表取締役 板羽 晃司資本金：14,990千円URL：https://aismiley.co.jp/company/

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社アイスマイリー「AIエージェント博 by AI博覧会」広報事務局 担当：瀬戸・松井電話番号：03-6452-4750Email：event@aismiley.co.jp