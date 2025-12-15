開催日

2026年3月14日(土)～5月31日(日)

入館受付終了時刻

遊園地閉園時間の30分前

会場

イベントホール

料金

500円(0歳から有料)※但し3歳以上は遊園地入園料が別途必要

URL

https://www.greenland.co.jp/park/event/kodomostudio/

グリーンランドリゾート株式会社(本社：熊本県荒尾市下井手1616、代表取締役社長：松野隆徳)が運営する遊園地「グリーンランド」は、2026年3月14日(土)～5月31日(日)の79日間、『こどもスタジオ NHKキッズキャラクター大集合！』を開催いたします。会場内には、ＮＨＫ Ｅテレで人気の「いないいないばあっ！」「おかあさんといっしょ」「みいつけた！」３番組それぞれの世界を楽しめるエリアが登場。元気いっぱいに体を動かしたり想像力を深める遊びができたり、0歳からでも楽しめるイベント内容となっております。番組衣装を着て踊ったり、ワンワン・ぽぅぽと一緒に写真が撮れるスポットもあります。リニューアル後のこどもスタジオとしては九州初開催となります。

「いないいないばあっ！」エリア

「おかあさんといっしょ／ファンターネ！」エリア

「みいつけた！」エリア

スタンプラリー

入館時にスタンプカードをプレゼントします。会場内にある6か所のスタンプを集めよう。

NHK-Character SHOP

イベントホールではNHK番組のキャラクター商品を取り扱う「NHK-Character SHOP」を開設します。日用品やおもちゃのほか、このイベント限定のグッズも販売します。

※一部抜粋。※画像は過去他施設開催時のものです。※内容は予告なく変更となる場合がございます。

施設概要

施設名称

グリーンランド(遊園地)

場所

熊本県荒尾市緑ヶ丘

定休日

不定休 ※公式HPにてご確認ください。

問い合わせ先

TEL : 0968-66-1112MAIL : info@greenland.co.jp

公式ホームページURL

https://www.greenland.co.jp/park/

敷地面積55万㎡と東京ドーム約11個分の西日本最大級の遊園地。ジェットコースターはもちろん、シューティング系やウォーター系、お化け屋敷など子どもから大人まで楽しめるアトラクションがあり、その数は日本一。2026年7月に開園60周年を迎える。夜間営業時は園内100カ所以上のイルミネーションスポットが光り輝く「Wonder illumination」も開催します。そのほか、期間限定のイベントやキャラクターショー、花火大会も多数開催しております。