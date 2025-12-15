環境対応と高機能化が追い風に――中分子量PIB市場はCAGR3.6%、2031年1.48億米ドルへ
多機能なのはなぜか？――中分子量ポリイソブチレンの真価
ポリイソブチレンは、気密性、水密性、耐酸・耐アルカリ性、電気絶縁性、耐熱性、耐寒性、さらに優れた誘電特性など、数々の卓越した性能を備えた高分子材料である。その用途領域は分子量によって大きく異なり、特に分子量が一万から十万の範囲にあるものは中分子量製品として分類される。中分子量ポリイソブチレンは、性能のバランスに優れ、多用途性を発揮する点で注目されている。
多様性が未来を切り拓く――中分子量ポリイソブチレンの進化する役割
中分子量ポリイソブチレン（PIB）は、その特性の多様性と応用範囲の広がりによって、化学材料市場の中でも静かに存在感を高めつつある。特にガスバリア性、耐水性、電気絶縁性、柔軟性、耐薬品性などがバランスよく備わっていることから、従来は限られた用途にとどまっていた市場領域を次々と切り拓いている。近年では、自動車・建材・電線・医療・化粧品分野などでの利用が進み、機能性と加工性を両立させた高性能素材としての地位を確立しつつある。分子量帯が特定されることで、性能と用途の最適化が図られ、他の高分子材料との差別化要素にもなっている。
市場は静かに熱を帯びる――多用途化とニッチ需要の交差点
中分子量PIB市場の大きな特徴は、表面的な派手さはないものの、極めて実需に根差した着実な成長基調にある。特に近年は、従来用途に加えて新興市場やニッチ領域からの引き合いが目立ち始めている。たとえば、無溶剤化や低VOCといった環境対応型製品の要求が高まる中、粘弾性や耐候性に優れたPIBの特性が改めて評価されている。また、製品ライフサイクルが長く、リスク分散された需要構造が形成されていることも、この市場が安定成長を続ける理由の一つである。トレンドに左右されにくい一方で、技術革新と結びつくことで新たな展開が見込める領域でもある。
何が企業を動かすのか――市場を突き動かす原動力とは
中分子量ポリイソブチレン市場を駆動する主な要因は、「環境対応」「高機能化」「差別化需要」の三点に集約される。環境対応として、PIBは揮発性が低く、熱安定性にも優れていることから、環境規制に対応しながら高性能を維持できるという強みを持つ。また、製品の高機能化が進む中で、一般的なエラストマーや樹脂では対応しきれないニーズに応えるための「隙間素材」として、PIBの価値が高まっている。さらに、ユーザー側のニーズが多様化・細分化している現在、PIBのカスタマイズ性と適応範囲の広さは、他素材との差別化を図る上でも魅力的である。こうした要因が絡み合いながら、持続的な需要の下支えとなっている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界中分子量ポリイソブチレン市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/205599/medium-molecular-weight-polyisobutylene）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが3.6%で、2031年までにグローバル中分子量ポリイソブチレン市場規模は1.48億米ドルに達すると予測されている。
図. 中分子量ポリイソブチレン世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336981&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336981&id=bodyimage2】
図. 世界の中分子量ポリイソブチレン市場におけるトップ5企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
