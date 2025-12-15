【開催報告】総来場者数4,666名！「AIエージェント博 by AI博覧会」ーフェーズは「概念」から「実用」へー
国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、2025年12月11日（木）・12日（金）の2日間、御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター2Fにて、最先端AIが集結する次世代技術の祭典「AIエージェント博 by AI博覧会」を開催しました。
想定来場者数3,500名を大きく上回る、合計4,666名（1日目2,365名、2日目2,301名）の方にご来場いただき、AIの活用フェーズが「概念」から「実用」へと移行する中、最先端の「AIエージェント」技術に触れられる場として、多くの関心を集めました。
「AIエージェント」への期待が最高潮に。熱気に包まれた展示エリア
今回のテーマである「AIエージェント」は、人が指示したことを実行する従来のAIから一歩進み、自律的に考え行動する技術です。会場は終始、最新のAIトレンドを求める来場者で溢れ、各ブースで人だかりが絶えないほどの熱気に包まれました。
出展ブースでは、高度なタスクの自律実行や複雑な業務フローの完遂など、人の代わりに「動く（Actionする）AI」の展示が目立ち、具体的な導入相談を行う熱心な来場者の姿や、デモンストレーションに見入るビジネスパーソンの姿が多く見られ、ビジネス現場での実用化への期待が確信に変わる2日間となりました。
総勢34名が登壇。立ち見が出るほどの盛況となったカンファレンス
2日間のカンファレンスでは、株式会社セールスフォース・ジャパン 秋津 望歩氏、株式会社みずほフィナンシャルグループ 藤井 達人氏をはじめ、株式会社PKSHA Technology 小田原 祐太氏や株式会社ハピネスプラネット 矢野 和男氏など、業界のトップランナー総勢34名が登壇しました。
両日とも各カンファレンスは満席となり、立ち見が出るほどの盛況ぶりでした。「概念から実用へ」というテーマのもと、実際のビジネス現場でどのようにAIエージェントが稼働し始めているかについて具体的な事例が共有されました。
来場者からは
「資料作成などのアナログな業務を自動化できないかと情報収集しに来ました。有望なAIエージェントプラットフォームが見つかったので、早速連絡をとってみようと思います。業界への理解も深まり、実りのある時間でした。」（メーカー・男性）
「DXの課題である業務フローを軽減するヒントを探しに来場しました。特に講演では、生成AIよりも一歩進んだ『AIエージェント』の可能性について多くの気づきを得られました。持ち帰って組織内での検討材料にしたいと思います。」（官公庁・男性）
「カンファレンスに参加し、『AIは使うだけでなく、作るフェーズへ』という話に感銘を受けました。同業者として刺激を受けるとともに、自社サービスのアップデートに繋がる具体的なヒントも得られ、非常に充実した一日でした。」（IT業界・女性）
といった声が寄せられ、単なる情報収集にとどまらず、具体的なビジネスアクションへとつながる成果の多い2日間となりました。
