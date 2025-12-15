民間宇宙旅行時代到来！栃木県宇都宮市にある星の杜中学校・高等学校の先生方が「ASTRAX民間宇宙事業創造研究開発教育訓練センター（ASTRAX宇宙センター）」を視察！
世界中の人々の夢を宇宙で実現させる民間宇宙サービスプラットフォームを提供する宇宙ベンチャー企業株式会社ASTRAX（アストラックス、以下 ASTRAX、本社：神奈川県鎌倉市、代表：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地））は、2025年11月20日に栃木県宇都宮市にある星の杜中学校・高等学校（学校場所：栃木県宇都宮市、学校長：小野田一樹）の先生方が、ASTRAX民間宇宙事業創造研究開発教育訓練センター（ASTRAX宇宙センター：千葉県印西市某所）を視察されました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336959&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336959&id=bodyimage2】
【視察までの経緯】
ASTRAX代表TAICHIは2025年4月から2年間、教育テック大学院大学（所在地：埼玉県入間市、学長：竹村治雄）の大学院生として、宇宙で活躍できるユニバーサル人材を育てるために、最新の教育テクノロジーを学んでいます。その大学院の同級生として、星の杜中学校・高等学校の校長である小野田一樹氏と知り合いました。
そして2025年10月22日に、星の杜中学校・高等学校において宇宙で活躍できるユニバーサル人材育成のための民間宇宙開拓教育プログラムを実現するため、ASTRAXジェネラルマネージャー・合同会社ASTRX SP代表・宇宙ワーママ（R）川上泰子とともに同校を訪問しました。
ASTRAXメンバーによる同校訪問の様子は以下のプレスリリースのリンクからご覧いただけます。
■民間宇宙旅行時代到来！ASTRAX代表TAICHIが栃木県宇都宮市にある星の杜中学校・高等学校を視察訪問！民間宇宙開拓教育の展開について検討！
https://www.dreamnews.jp/press/0000334841/
今回の2025年11月20日のASTRAX宇宙センター視察当日は、星の杜高等学校・中学校の小野田校長を含め３人が来訪しました。
まず、全員がフライトスーツ（ツナギ）に着替え、ASTRAX代表TAICHIが解説を行い、ASTRAX宇宙センター施設全体、各種民間宇宙船教育訓練シミュレーター、無重力飛行機教育訓練シミュレーター、民間宇宙船運用支援管制センター等を視察しました。
そして、今後の星の杜中学校・高等学校で開講予定の民間宇宙開拓コース（仮称）についてカリキュラムや進め方についてより具体的に検討を行いました。
【ASTRAX民間宇宙事業創造研究開発教育訓練センター（ASTRAX宇宙センター）について】
千葉県印西市某所にある、民間宇宙開拓教育や民間宇宙船運用支援訓練、宇宙生活体験訓練、民間宇宙船開発、宇宙飛行リハーサル、実際の民間宇宙船運用や宇宙ミッションサポートなどに利用するための施設です。センター内には３種類の民間宇宙船教育訓練シミュレーター・無重力飛行機教育訓練シミュレーター・宇宙船運用支援管制センター、が常時設置されています。また月面基地模擬施設なども利用可能です。
施設に関連するプレスリリースは以下のリンクからご覧いただけます。
■民間宇宙旅行時代到来！ASTRAX代表がアゼルバイジャンの首都バクーで開催された「国際宇宙会議（IAC 2023）」で「日本における民間宇宙開発センター「ASTRAX LAB」の紹介」の論文を発表！
https://www.dreamnews.jp/press/0000288844/
■民間宇宙旅行時代到来！ASTRAX代表TAICHIがイタリアの都市ミラノで開催された「国際宇宙会議（IAC 2024）」で「ASTRAX民間宇宙船運用支援管制センターの開発2024」の論文を発表！
