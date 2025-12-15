制度開始から10年の機能性表示食品の新ルール対応。「自己点検報告調査」「表示見本チェックサービス」を提供開始
一般社団法人 機能性表示食品検定協会（本社：東京都渋谷区、代表取締役 会長：持田 騎一郎）は、2025年4月に消費者庁から発表された機能性表示食品の新規制に対応するため、低価格で利用できる機能性表示食品の「自己点検報告調査」「表示見本（パッケージ表示）チェックサービス」の提供を開始します。
2017年に創業した機能性表示食品検定協会は、機能性表示食品の普及と啓蒙のために、教育講座（機能性表示食品検定講座）の提供や届出書類の作成支援などを行っていますが、制度スタートから10年たった2025年4月、機能性表示食品のルールが大幅に変更になりました。すでに、届出が受理されている製品は、（１）2026年3月までの有効性、安全性の自己点検報告、（２）2026年９月以降「新表示見本」への切り替えが急務です。しかし、社内に専門の担当者がおらず、対応に苦慮している企業が多いのが現状です。
そこで、当協会では、自己点検報告のための調査、および、表示見本のチェックのサービスを提供いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336779&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336779&id=bodyimage2】
■サービス内容
・機能性表示食品の自己点検報告書（有効性、安全性）作成
・機能性表示食品の「表示見本」チェック
・電子申請のサポート
■利用料金（以下、税別）
・自己点検報告書（有効性、安全性）調査
有効性調査で20万円（当社SR使用製品の場合は、10万円）
安全性調査で20万円（当社SR使用製品の場合は、10万円）
・機能性表示食品の「表示見本」チェック：1製品10万円
・電子申請のサポート：1製品10万円
■こんなお悩みを抱える方（企業）に最適です
・機能性表示食品をすでに届出している
・担当者が不在、離職、休職、経験不足
・届出データベース操作方法が分からない
・自己点検報告書の書き方が分からない
・表示見本（パッケージ表示）の新規制への対応方法が分からない
・製造OEM会社に相談しても対応してくれない
■サービスのホームページ
https://www.kinoken.org/todokede/
■届出サポートの責任者
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336779&id=bodyimage4】
〇持田 騎一郎
機能性表示食品検定協会 会長
機能性表示食品、化粧品、医薬品、医療機器コンサルタント
一般社団法人 日本コラーゲン医学学会 理事
一般社団法人 日本先進医療研究会 薬事顧問
一般社団法人 日本ヘンプ協会 薬事顧問
株式会社 RCTジャパン 社長（薬事通販コンサルティング）
セノリティクス製薬株式会社 CEO（医薬品原料の輸入販売）
《経歴》
一橋大学 法学部卒、薬事通販コンサルタント
現在、月間100社以上の薬機法、景表法案件をコンサル
500製品以上の機能性表示食品の開発、届出をサポート
2017年から機能性表示食品届出者養成講座を開催し、機能性表示食品制度の普及と啓蒙に努める
■一般社団法人 機能性表示食品検定協会
機能性表示食品検定協会（通称：キノケン）は、2015年4月にスタートした健康食品の新制度「機能性表示食品」の普及・啓蒙のための団体です。4カ月で学べるWEB講座「機能性表示食品検定講座」は、サントリー、富士フイルム、味の素、カネカ、日清製粉、大鵬薬品、三和酒類、日本ケロッグなど大企業の研修にも採用され、のべ800人以上が受講しました（2017年1月～2025年11月現在）。
