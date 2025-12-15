日本ヴィーガンアイスクリーム市場は、植物由来のデザート革新を牽引する堅調な年平均成長率（CAGR）7.7％に支えられ、2033年までに7640万米ドル規模へ急拡大すると予測される
日本ヴィーガンアイスクリーム市場は、植物由来食品の普及とライフスタイルの多様化を背景に、2024年の3,920万米ドルから2033年には7,640万米ドル規模へと拡大する見通しです。予測期間（2024～2032年）における年平均成長率（CAGR）は7.7％と高水準を維持しており、国内フローズンデザートカテゴリーの中でも成長が期待される領域として注目されています。
非乳製品でつくられるヴィーガンアイスクリームは、ココナッツミルクやアーモンドミルク、豆乳、カシューミルクといった多様な植物性原料をベースに製造されます。動物性食材を使用しない点から、菜食主義者のみならず乳糖不耐症の消費者にも受け入れられており、天然由来の甘味料や果実エキスを使用したヘルシー志向の製品として、幅広い需要が形成されています。
市場動向：プラントベース志向の浸透が需要を拡大
日本国内では、健康意識の上昇や環境負荷に対する関心の強まりを背景に、植物性食品を選択する消費者が増加しています。この潮流はヴィーガンアイスクリーム市場にも強く影響しており、これまで動物性乳製品を中心としていたデザートカテゴリーにおいて、新たな選択肢としての地位を確立しています。
こうした需要拡大に伴い、国内メーカーや新興ブランドは、フレーバー開発・テクスチャ改良・生産技術の高度化に対する投資を進めています。結果として、官能性が高く、環境配慮型で、多様な食嗜好に寄り添う商品ラインナップが形成され、市場基盤の強化へとつながっています。
市場の制約：選択肢の限定性が成長スピードを抑制
一方で、日本国内のヴィーガンアイスクリームは製品バリエーションが依然として少なく、特にヴィーガン仕様のフローズンヨーグルトはほとんど流通していません。また、季節商材として扱われるケースが多く、夏季に需要が集中する構造も市場拡大の障壁となっています。これらの要因は、消費者の選択肢拡大を求める声が高まるほど、市場の潜在成長力を十分に引き出せていない現状を浮き彫りにしています。
市場機会：外食産業による採用拡大が成長を後押し
成長機会として特筆されるのは、国内のレストランやカフェにおけるヴィーガンアイスクリーム採用の増加です。外食産業がプラントベース商品の提供を拡大するにつれ、乳製品不使用アイスクリームの需要喚起が進んでいます。
東京をはじめ各都市で、健康志向や環境意識の高い顧客を中心に、ヴィーガンフレーバーの受容性が高まっています。たとえば、2023年9月には株式会社グリーンホスピタリティーマネジメントがホテルグランバッハ東京銀座にてヴィーガンアイスクリームの提供を開始。「8ablish」と共同開発された6種類のフレーバーは、環境負荷の低減と味覚の満足度を両立したデザートとして注目を集めています。
主要企業のリスト：
● General Mills Japan.
● Lotte Co.
● Ezaki Glico
● Coconut Glen's
● Kippy's COCO-CREAM
● Kracie Holdings. Ltd.
● Premarché Gelateria
● Arctic Zero
● Cocofrio
