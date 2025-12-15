PayPayアプリで「スマホ保険」を販売開始











































※ 保険期間（1年間）に受け取れる保険金の上限額：お手軽プラン・基本プランは10万円、安心プランは20万円

























「スマホ保険」概要



商品名：スマホ保険



販売開始日：2025年12月15日



補償開始日：申込日の翌日午前 0 時 00 分



詳細ページ：https://www.paypay-insurance.co.jp/promotion/smartphone/app/



申し込み方法：PayPayアプリ＞保険＞スマホ保険 からお手続きください。





＜PayPayアプリ画面イメージ＞











チューリッヒ保険会社（東京本社：東京都中野区、日本における代表者および最高経営責任者：西浦 正親）のグループ会社であるチューリッヒ少額短期保険株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長 服部 哲弥）は、LINEヤフー株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO 出澤 剛）のグループ会社であるPayPay保険サービス株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長CEO 兵頭 裕）およびPayPay株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO 中山 一郎）と、キャッシュレス決済サービス「PayPay」内の「PayPayほけん」ミニアプリ※1において初めてとなる「スマホ保険」の販売を2025年12月15日より開始しました。スマートフォンは日常生活に欠かせないツールであり、破損などが発生した際の不安や負担は大きいものです。また高性能化や部品の価格高騰などの影響で端末価格は年々上昇しており、それにともない使用年数の長期化も進んでいます※2。そのため、安心して利用し続けるための補償のニーズが高まっていますが、既存の補償サービスは料金が高額であることや、購入の時期や方法によっては条件を満たせないことなどから、加入していない方が多いのが現状です。このような背景を受けて当社は、国内ユーザー数7,100万人を超える（2025年9月現在）「PayPay」を通じて、より多くのお客さまが簡単に加入できる「スマホ保険」の販売を開始しました。本保険は、通信キャリアや端末のメーカー、端末の新品・中古や購入時期・方法を問わず、スマートフォン端末の破損・水濡れ・故障・盗難に対する修理費用や再取得費用を補償します※3。本保険では最も安価な月額400円の「お手軽プラン」をはじめとする3プランをご用意しました。補償内容などのご希望に応じて、手頃な価格の保険にアプリ内のお手続きで簡単にご加入いただけます。また、保険料のお支払いには「PayPayポイント」「PayPay残高」「PayPayクレジット」の使用が可能で、「PayPay」でのお支払いに対してはPayPayポイント※4が付与されます。当社はデジタルソリューション「Zurich Edge」を活用し、戦略的なパートナーシップのもと電子決済サービスにおいても革新的なソリューションを提供しています。今後もお客さまのニーズに応え、より価値のある魅力的な商品やサービスの提供に努めてまいります。※1 「PayPay」のパートナー企業が提供するサービスの予約や商品の注文、支払いなどがPayPayアプリからスムーズに行うことができる機能です。※2 内閣府経済社会総合研究所景気統計部「消費動向調査」 令和7年3月実施調査結果※3 大手通信会社から格安スマホまで日本国内の全通信キャリアが対象。被保険者が所有または使用し、正常に全機能が動作するスマートフォン（タブレット型端末、腕時計型端末、ウエアラブル型端末、携帯型ゲーム機、パーソナルコンピューターなどは対象外）で、次のいずれかに該当するスマートフォンに限ります。（賃貸業者から借り入れたものは除く）無線通信が可能なもの・日本国内で販売されたメーカー純正の製品であり、かつ、「技適マーク」が表示されるもの・移動体通信事業者により日本国内で販売された製品※4 貯めたPayPayポイントは1ポイント＝1円分として「PayPay」が使えるお店でご利用いただけます。出金や譲渡はできません。またPayPayポイントについては当社が付与するものではありません。「スマホ保険」の特長アプリ内の簡単な手続きでお申込みが可能お申込みをPayPayアプリ内で完結することができます。アプリ上で本人確認が完了している場合は、氏名などの入力も必要なく、短時間でスムーズにお申込みいただけます。また、保険金の請求のお手続きもPayPayアプリから行うことができ、必要に応じて信頼できる修理提携業者をご案内します。スマートフォン端末の購入経路や購入時期にかかわらず加入できる通信キャリアやメーカーを問わず、ECサイトや中古販売で購入した端末もご加入いただけます。また購入から年数が経っていてもご加入いただくことができます。※3保険料は「PayPayポイント」「PayPay残高」「PayPayクレジット」から支払い可能保険料のお支払いは「PayPayポイント」「PayPay残高」「PayPayクレジット」の使用が可能で、PayPayアプリ内で完結することができます。また、「PayPay」でのお支払いに対してはPayPayポイント※4が付与されます。月額400円から、リーズナブルな3種類の保険プラン「お手軽プラン」（月額400円）、「基本プラン」（月額600円）、「安心プラン」（月額900円）の3種類からお選びいただくことができます。