急速な産業拡大と持続可能な建設需要により、世界のプレハブ建築市場は2033年までに418億7000万米ドルを超えると予測
世界のプレエンジニアリング建築（PEB）市場は、2024年に185億米ドルと評価され、2033年には418億7000万米ドルに達すると目覚ましい成長が見込まれています。最新の業界分析によると、これは2025年から2033年の予測期間において、10.32%という驚異的な年平均成長率（CAGR）を示しています。
企業や政府がコスト効率が高く、柔軟性が高く、持続可能な建築ソリューションへの移行を進めるにつれ、産業、商業、インフラの各セクターにおいて、プレエンジニアリング建築の導入が加速しています。この力強い市場の動向は、テクノロジー、モジュール性、そして迅速な導入能力を原動力とする、現代建築の急速な進化を浮き彫りにしています。
迅速で持続可能な建設への需要の高まりが市場の成長を牽引
世界の建設業界は構造的な変化を遂げており、施工の迅速化、資材の無駄の削減、エネルギー効率の向上が優先されています。精密に設計された部材、オフサイト製作、迅速な設置を特徴とするプレエンジニアリングビルは、従来の建設手法に代わる選択肢として台頭しています。
製造、物流、倉庫、小売、航空、農業などの業界では、事業拡大を支援するためにプレエンジニアリングビル（PEB）構造の導入が進んでいます。急成長を遂げているeコマースや冷蔵倉庫業界では、大規模でカスタマイズ可能なスペースが求められており、市場の勢いをさらに加速させています。
技術の進歩とスマートマニュファクチャリングが市場のダイナミクスを強化
BIM（ビルディング・インフォメーション・モデリング）、自動化、ロボット工学、AIを活用した設計最適化の進歩は、PEB市場に変革をもたらしています。メーカーは、設計精度、資材利用率、プロジェクト期間の改善にデジタルツールを活用しています。
グリーン建材、断熱壁パネル、太陽光発電対応屋根システム、環境に優しいコーティングを組み合わせることで、企業は世界的な持続可能性の目標を達成することが可能になります。これは、LEED認証ビルや環境に配慮した産業インフラへの需要の高まりとも一致しています。
工業・物流セクターが世界的な導入を牽引
グローバル化したサプライチェーン、越境貿易、そして回廊開発への移行により、近代的な物流ハブや工業団地のニーズが高まっています。プレハブ建築は、以下の用途でますます利用されています。
倉庫・配送センター
生産工場
空港格納庫
商業施設
農業用倉庫
コミュニティシェルター・ユーティリティビル
建物の規模、スパン、耐荷重、内部レイアウトをカスタマイズできる柔軟性により、PEBは、拡張性と将来を見据えたインフラを求める企業にとって最適なソリューションとなっています。
アジア太平洋地域が最も急成長を遂げる地域市場として浮上
アジア太平洋地域は、急速な都市化、産業政策改革、そして中国、インド、インドネシア、ベトナム、マレーシアなどの国々におけるインフラ投資により、最も高い成長が見込まれています。製造業エコシステムの拡大と、工業団地やスマートシティに対する政府の優遇措置は、大きなビジネスチャンスを生み出しています。
一方、北米と欧州では、商業用不動産の再開発、省エネ構造、そして強靭なインフラ整備のために、プレハブ建築（PEB）システムの導入が続いています。
