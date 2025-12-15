上智大学が「D&I AWARD 2025」で最高位「ベストワークプレイス」に認定されました

上智大学（東京都千代田区）は、株式会社JobRainbow が実施する「D&I AWARD 2025」において、ダイバーシティスコア100点満点中90点を獲得し、認定ランク最高位である「ベストワークプレイス」に認定されました。同アワードにおいて、学校法人が最高位認定を取得したのは本学が史上初かつ唯一となります。

D&I AWARDについて

「ベストワークプレイス」認定は、日本国内だけでなく世界的にも高い水準でD&Iの推進に取り組んでいる先進的な組織であること、D&Iの組織文化の醸成はもちろんのこと、構成員一人ひとりがD&I推進の担い手として積極的に活動していること、D&Iの理念が組織のあらゆる側面に反映されており、組織外にも良い影響を与えていることなどが評価された企業・団体に与えられるもので、４つの認定のうち最高位の評価となります。

上智大学におけるダイバーシティ推進

本学は2025年8月に「DEI&B（ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン・ビロンギング）推進宣言」を公表しました。「他者のために、他者とともに」という教育精神を礎に、誰もが互いを尊重し、能力を発揮できる社会の実現を目指す姿勢を明確にしています。外国籍学生の出身国・地域は95に及ぶなど、多様な背景を持つ学生や教職員が一つのキャンパスでともに過ごす本学では、本宣言に基づき、誰もが「ここに自分の居場所がある」と感じられる教育研究環境の実現に向けて、ダイバーシティ・サステナビリティ推進室を中心に全学的な取組みを進めています。

具体的には、関連施策を集約した『上智大学DEI&Bハンドブック』の発行、学長ら執行部を対象とした研修や教職員向けのワークショップ等を継続的に行っています。また、講演会や全学イベント「ソフィア・ダイバーシティ・ウィーク」、学生・教職員が交流する「ダイサストーク」など、対話の機会を積極的に設けています。今後もこれらの取り組みを通じて、多様性が新たな価値を生み出すキャンパスづくりをさらに推進してまいります。