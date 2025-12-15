株式会社サンコネクション(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：永田 浩信)は、薄型で軽量な8インチノートパソコン [ChibiGEAR]を2025年12月15日に発売いたします。本製品は最新のインテル(R) Core(TM) i3-N305 プロセッサーを搭載し、わずか約630gという軽量設計を実現しています。









■「ChibiGEAR」 8インチミニノートPC登場

ポケットサイズに詰め込まれた本格パフォーマンス

超小型で持ち運びやすい8インチノートパソコン「ChibiGEAR」が登場。Windows 11 Proを標準搭載し、ビジネスから日常使いまで幅広いシーンで活躍します。日本語キーボード搭載、360°回転ディスプレイにより、ノートPCとしてはもちろん、タブレットスタイルでも快適に使用可能。mini HDMI、USB3.0、microSDカードスロット、イヤホン端子など豊富な入出力ポートを備え、あらゆる作業環境に柔軟に対応します。





8インチ





■Intel N305搭載、コンパクトでも妥協なしの高性能

高性能なIntel N305プロセッサー(8コア／8スレッド)を搭載し、マルチタスク処理をスムーズに実現。オフィス業務はもちろん、軽いクリエイティブ作業やカジュアルゲーム、マルチディスプレイ出力にも対応します。さらに、microSDカード(最大512GB)によるストレージ拡張にも対応。コンパクトなボディに、デスクトップ並みのパワーを凝縮しました。





8インチノートパソコン





■超小型・軽量デザイン、携帯性と実用性を両立

約201×128.6×19.3mmのコンパクトサイズに、わずか約630gという軽量設計。バッグにすっきり収まり、出張や旅行のお供にも最適です。3500mAhの大容量バッテリーを内蔵し、外出先でも長時間の使用をサポート。Bluetooth 5.2を採用し、低消費電力かつ安定したワイヤレス通信を実現しています。





軽量設計

コンパクト





■指紋認証と高精細ディスプレイで、スマートな操作体験

電源ボタンに指を軽く触れるだけでログイン可能な指紋認証センサーを搭載。セキュリティと利便性を両立します。また、1920×1200(FHD)の高解像度ディスプレイにより、映像や画像を鮮やかに表示。映画鑑賞や資料閲覧も快適に楽しめます。





様々なシーンでのご利用





■最新通信規格と安心の国内サポート

Wi-Fi 6対応(2.4GHz／5GHz、IEEE802.11 ax/ac/b/g/n)で、高速かつ安定した通信を実現。日本国内メーカーによる1年間保証とカスタマーサポートで、購入後も安心してお使いいただけます。





持ち運びやすさと性能を両立した「ChibiGEAR」で、あなたのライフスタイルをより自由に、よりスマートに。





▼Amazon ページ▼

製品ページURL： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FXLSV9SB

上記のURLから本製品の詳細をご覧ください。









【株式会社サンコネクション】

〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町3-10-17 3F

デジタル電気製品 企画・製造・販売をしているメーカーです。

20年以上の製品開発の経験とお客様の要望に重視した高品質な製品を提供いたします。みなさんがよく知っている「あの商品」なども作ったりしています。

当社サンコネクションは世の中にないもの新しいものを開発し、"新しい価値"を生み出し続けています。