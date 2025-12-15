パーソナルエージェント株式会社(東京都練馬区)が運営する「保育士のミカタ」は、保育施設を運営する企業・法人・自治体・個人の皆さまを対象に、保育業界で初めて自園・自社に投稿された保育士口コミを無料で閲覧・分析できるサービスの提供を開始いたしました。





口コミ閲覧・分析サービスの無料プラン開始





■口コミ閲覧・分析サービスの無料プラン開始





これまで「保育士のミカタ」は、保育士同士が職場のリアルな情報を共有する場として機能してきました。しかし、来年4月から全国規模で始まる「子ども誰でも通園制度」を控え、保育現場の環境整備は急務となっています。





昨今、社会問題化している「不適切保育」についても、その背景には慢性的な人手不足による現場の疲弊や、心の余裕のなさが要因となっているケースが少なくありません。





こうした課題に対し、深刻化する保育士不足の解決と保育の質を担保するためには、『運営側（法人・園側）』が現場の保育士の声を正しく把握し、職場改善に生かしていくことが不可欠であると考え、本プランをリリースいたします。





本プランは、口コミを「対立の火種」にするのではなく、より良い職場作りのための「資産」へと転換する新しい取り組みです。





▼プラン詳細・法人登録ページ(すぐにご利用開始したい方)

https://hoikushi-mikata.jp/pr-nursery/





▼【資料請求】サービス提案資料ダウンロード(Googleフォーム)

「まずは詳細資料を見て検討したい」「社内会議用の資料が欲しい」という担当者様向けに、サービス詳細や導入メリットをまとめた資料(PDF)をご用意しました。

https://forms.gle/H1XdKCpkrERrvYLA9

※必要事項をご入力いただくと、資料ダウンロード用URLが表示されます。





■背景：口コミはより良い職場作りのための「資産」





保育現場における離職や採用難の裏側には、次のような「認識のズレ」が存在します。





・運営本部、園長と現場保育士の“温度差”

・園側が気づいていない、離職につながる潜在的な課題

・求職者は口コミを重視するが、園側はその内容を把握できていない

・園の良い取り組み(強み)が、外部に十分に伝わっていない





■「良い点」と「気になる点」のセット投稿で、公平なデータを蓄積





「保育士のミカタ」には100万件(※)超のデータが蓄積されていますが、その約50％は「園の良い点」や「働きやすさ」を評価する内容です。これは当サイトが、良い点と課題点を必ずセットで投稿するルールを設けているためです。





そのため、ここにある口コミデータには「運営改善に役立つ課題のヒント」と「自園が誇るべき魅力・強み」の両方がバランスよく含まれています。





※上記の口コミ件数は保育施設ページの掲載口コミ件数を合算した件数(重複含む)です。





■投稿者の匿名性を厳守：安心して「本音」が集まる仕組み





本サービスによる運営側(法人・園側)の口コミ閲覧機能は、口コミを投稿した保育士の個人特定につながらないよう、以下の配慮・対策を徹底した上で提供されます。





1. 個人情報の完全非開示

施設側(閲覧者)には、投稿者の氏名、連絡先、詳細な属性などの個人情報は一切開示されません。





2. 特定につながる表現の排除(目視審査)

公開される口コミは専門スタッフによる目視審査等を行っています。「特定の日時」や「個人が特定される具体的すぎるエピソード」が含まれる場合は、非掲載または修正措置を講じています。





この徹底した配慮により、保育士は心理的な不安なく事実を投稿でき、運営側は忖度のない「真の現場の声」を把握することが可能になります。





■無料プラン導入のメリット：データに基づく的確な園運営





本サービスは、現場の保育士と運営側(法人・園側)が同じ認識のもと、対等に向き合うための新しいインフラです。





1. 課題の可視化と迅速な改善

現場の保育士の声を起点に職場の現状を把握できるため、的確な運営改善に着手できます。





2. 信頼関係の構築(エンゲージメント向上)

「現場の声が運営側に届いている」という実感は安心感を生み、既存職員の定着を促します。





3. 建設的な対話の促進

感情的な対立ではなく、建設的な話し合いが可能になります。





■無料プランで利用できる主な機能

無料プランでできる事





以下の機能を期限なく無料でご利用いただけます。





《機能内容》





(1) 自園口コミの閲覧

自園・自社に投稿された「高評価」および「最新の口コミ」を閲覧できます（良い点・気になる点の両方）。





(2) カテゴリー別分析

人間関係、残業、給料など、20項目にわたる分野別の評価点数を可視化します。





(3) 系列園比較

同一法人内の姉妹園ごとの口コミ状況や評価点数を比較・分析できます。





■ご利用・登録方法





保育施設を運営する法人(株式会社、社会福祉法人、学校法人等)、自治体、個人の方が対象です。以下のフォームよりお申し込みください。





【ご登録の流れ(3ステップ)】

無料プラン開始までの3ステップ





(ステップ1：登録)

下記「法人登録フォーム」より必要事項を入力し登録申請してください。

▼URL https://hoikushi-mikata.jp/pr-nursery/





※まだ登録を迷われている場合

下記のフォームより「サービス紹介資料」のみをダウンロードしていただけます。

▼資料請求フォーム： https://forms.gle/H1XdKCpkrERrvYLA9





(ステップ2：審査)

当社担当より、貴園ホームページ等に記載の代表番号へ確認のためご連絡をいたします。





(ステップ3：開始)

口コミ分析用の管理画面ログイン情報をご案内します。





■今後の展開(有料プラン・広告、送客サービス)





無料プランに加え、より詳細な分析やPRが可能になる「有料プラン」、口コミ効果を最大化する「広告サービス」、直接採用を強力に支援する「送客サービス」もご用意しています。自園の強みをデータで裏付けし、説得力のある採用活動を支援します。

※有料プラン・広告サービスのご利用にも、まずは本無料プランへの登録が必要です。





有料サービス





■会社概要





会社名 ： パーソナルエージェント株式会社

所在地 ： 東京都練馬区豊玉北5-18-10 4F

代表者 ： 坪内 健介

事業内容 ： 保育士・介護士・栄養士・看護師向け口コミメディア運営／

人材支援／Webマーケティング

運営サイト： https://hoikushi-mikata.jp









【本件に関するお問い合わせ先】

パーソナルエージェント株式会社 広報担当

Email： info@personal-agent.jp

Web ： https://hoikushi-mikata.jp/