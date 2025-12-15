街がイルミネーションで輝き、人々が集う季節。

ニューヨーク発祥のラグジュアリーステーキハウス「ベンジャミンステーキハウス六本木店」では、この冬にふさわしい華やかな「シェアリングプラン」をご用意いたしました。





香ばしく焼き上げられたアメリカUSDA最高級プライムビーフの香り、グラスを重ねる音、ダイニングに広がる賑わい。大切な人と過ごすひとときが、忘れられない特別な時間へと変わります。









■シェアリングプラン(全12品)

64,000円(税込70,400円)／1セット(4名様前後に最適)

- シェフ厳選 本日のサラダ

- シーフード含む前菜3種盛り合わせ

(オイスター、シュリンプカクテル、グリルベーコン等)

- プライムビーフ リブアイステーキ 550g

- プライムビーフ ニューヨークサーロインステーキ 270g

- プライムビーフ フィレミニョン 240g

- サイドディッシュ2種

- 本日のお食事(パスタ等)

- シェフ特製デザート2種





シェアリングプラン





シェアリングプラン3





■プレミアムシェアリングプラン(全13品)

世界三大高級食材を堪能する贅沢の極み

94,000円(税込103,400円)／1セット(4名様前後に最適)

- キャビア 50g

- シェフ厳選 本日のサラダ

- シーフード含む前菜3種盛り合わせ

(オイスター、カクテルシュリンプ、グリルベーコン等)

- ロブスターテール(2pc)

- プライムビーフ リブアイステーキ 550g

- プライムビーフ フィレミニョンステーキとフォアグラのソテー トリュフのソース添え

- サイドディッシュ2種

- 本日のお食事(パスタ等)

- シェフ特製デザート2種





プレミアムシェアリングプラン





プレミアムシェアリングプラン2





★フリーフロープラン(オプション)

ワインやカクテルを心ゆくまでお楽しみいただけます。

お一人様 6,600円(税込・サービス料込)／2時間制

※ラストオーダーは1時間30分。









■シェアリングプランについて

「シェアリングプラン」は、テーブルを華やかに彩る大皿料理を囲みながら皆さまで分け合うスタイルです。

従来の「お一人様あたり」ではなく、「1セット」で提供しており、基本は4名様でのご利用を想定しておりますが、人数に応じアラカルト追加など柔軟に対応致します。

少人数から大人数まで幅広い人数に、ご家族での会食、女子会、忘新年会など様々なシーンでご利用いただけます。





地下へと続く階段の先に広がるのは、煌めくイルミネーションに包まれたラグジュアリーな空間。ニューヨークのホリデーシーズンを思わせる華やぎの中で、特別なひとときをお過ごしいただけます。

年末年始の特別な集いに、贅沢なシェアリングプランを。ご家族やご友人との大切な時間を、六本木のラグジュアリー空間でお楽しみください。





イメージ2





ワインセラー





■ご予約はこちらから

シェアリングプラン

https://www.tablecheck.com/shops/benjamin-steak-house/reserve?menu_items=68f9b76cd8e5814d0f9f525b





プレミアムシェアリングプラン

https://www.tablecheck.com/shops/benjamin-steak-house/reserve?menu_items=68f9eaa1a216586f95451d23









■店舗情報

BENJAMIN STEAK HOUSE ROPPONGI

TEL ： 03-5413-4266

Email： bsh-roppongi@benjaminsteakhouse.jp

東京メトロ 日比谷線「六本木」4a・4b出口 徒歩1分

都営地下鉄 大江戸線「六本木」7番出口 徒歩1分





【営業時間】

Lunch 11:30-15:00 (LO 14:00)

Dinner 17:00-23:00 (LO 21:30)

※日曜・祝日・連休最終日 17:00-22:00 (LO 21:00)