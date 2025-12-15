株式会社STABLES（本社：東京都文京区、代表取締役社長：布施哲也）が展開する、ニュウマン横浜6F「2416MARKET」にて、神奈川で活動するローカルクリエイターによるホリデーギフトが集まる期間限定POPUP 「KANAGAWA LOCAL CREATORS HOLIDAY GIFTS」 を2025年12月19日（金）～2026年1月19日（月）に開催いたします。

2416MARKET STAND 「KANAGAWA LOCAL CREATORS HOLIDAY GIFTS- 」

神奈川の“LOCAL GOOD SOUVENIR”が並ぶ小さな売店「2416MARKET-STAND-」の一環として、地域に根ざした多彩なゲストとともにお届けするPOPUPです。今回は、ラグ作家がつくるあたたかみのある小物、イラストレーターによるカラフルな雑貨、テキスタイルデザイナーによる地域をテーマにした布小物など、思わず心が弾むアイテムが並びます。 大切な人への贈り物はもちろん、年末年始の“自分へのご褒美”にもぴったりのラインナップをご用意しました。本企画のキービジュアルはイラストレーターとして活躍するいといゆきさんが制作。

ローカルゲストのご紹介

神奈川で活動する気鋭のクリエイター陣が参加します。いといゆき/イラストレーター/雑貨デザイナー/絵本作家＠itoi_yuki河原奈苗/イラストレーター＠nanaekawaharaルンルンテキスタイル（NAKAZAWA Kaede）/テキスタイルデザイナー＠nakazawa_kaede草山歩/報道記者/編集者/イラストレーター＠kusatchminigara/テキスタイルデザイナー＠440ka_textileHitsujimu(ヒツジム)/ラグ作家＠hitsujimu嬉々!!CREATIVE/障害のある所属作家がクリエイティブに活躍する福祉施設＠kiki_creative2022サ行 TEA STAND SAGYO/ティースタンド＠sagyo.tea

ローカルカルチャースクール#8

POPUP会期中の2026年1月11日(日)には、参加クリエイターと交流できるワークショップイベントを開催します。雑貨デザイナー・絵本作家としても活躍するイラストレーターのいといゆきさんによる似顔絵ワークショップや、横浜在住のテキスタイルデザイナーYoko Yoshiokaのブランド「minigara」によるシルクスクリーン体験のほか、ラグ作家Hitsujimuによるパンチニードル体験など、つくり手の世界観に触れながら楽しめる内容が盛りだくさん。新しい年の始まりに、ものづくりを通じて“ローカル”と出会うひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。・いといゆき『 10分 きぐるみイラストにがおえ』雑貨デザイナー・絵本作家としても活躍するイラストレーターのいといゆきによるきぐるみを着たイラストにがおえを描いてもらおう。オリジナルポストカードをセットにその場でお渡しします。「きぐるみ」はイラスト一覧からお選びいただくか希望の動物をお伝えください。・minigara『自分だけの横浜Tシャツを作ろう！シルクスクリーン時間』横浜在住のテキスタイルデザイナーYoko Yoshiokaのブランド「minigara」によるシルクスクリーンイベントを開催します。デザイナーによるオリジナルの横浜デザイン「横浜の街並み」「カモメ」などをシルクスクリーンでプリント。自分だけのグッズを作ることができます。・Hitsujimu『PUNCH NEEDLE「ラグコースター or 三角ラグブローチ」体験』Hitsujimu(ヒツジム)によるパンチニードル体験イベントを開催。布に専用の針で糸を刺していく技法の「パンチニードル」を通してラグコースターかラグブローチを作ります。3種類のワークショップ、是非下記ボタンよりご予約お待ちしております！※当日のご参加も可能です

2416MARKET

神奈川で愛されるヒト・モノ・コトが体験できる5つのショップ。「2416」この数字が意味するもの、それは神奈川県の面積です。神奈川には、多様な個性をもつ地域、くらし、そしてそれにまつわるモノ・コトがあります。既存のイメージにとらわれることなく、神奈川のスタンダードとして愛され、根付いている商品・素材、そしてプロダクトを創り出すクリエイター・カンパニーの方々とのコミュニティ。それらを私達の視点で編集・デザインし、横浜駅から発信していきます。

横浜ファンカンパニー株式会社

私達は「ビール」と「街」の可能性を探求する“繋げる”PR会社です。ファンで溢れる街を目指して、人と街を繋げるファンづくりをベースとしたPR（Public Relations）を実践します。note：https://note.com/y_funcompanyInstagram：https://www.instagram.com/yokohama_funcompany/

企画概要

開催期間 ：2025年12月19日(金)～2026年1月19日(月)販売店舗 ：2416MARKET（ニュウマン横浜6階）営業日・営業時間などはHPをご確認ください

会社概要

商 号：株式会社STABLES代表者：代表取締役社長 布施哲也所在地：東京都文京区千駄木3丁目35-12 3階設 立：2019年4月1日U R L：http://www.stables.jp/

お問い合わせ先

株式会社STABLES 担当：相坂・亀井電話番号：03-5842-1246（平日：10時～18時）E-mail：s-aisaka@stables.jp