人生100年時代の日本を元気にするプロジェクトを主催するアクティブ・ソーシング・ジャパン株式会社（略称: ASJ 本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：森崎利直）は、人口3～10万人規模の中小自治体を対象とした、地域再生支援プロジェクト「KINBAN」のリリースを2025年12月15日より開始すると発表しました。

KINBAN(キンバン)の由来と目的

https://activesourcingjp.com/KINBAN

明治生まれの「KOBAN交番」が、地域の治安と平和を長年守っているのと同様に、今回発表した令和の「KINBANキンバン」は、地域の社会と経済を守って、その上に立って地域の抱える課題解決と地域の更なる発展を目指します。「KINBANキンバン」は、地域の社会・経済を将来に向けて「リビルド(再構築)」するためのサポートツールです。

KINBANの背景について

全国の人口3～10万人規模の中小自治体が抱える共通課題としては、若者の流出と高齢化による人口減少、地場産業の衰退と雇用の脆弱化、老朽化するインフラと増え続ける空き家、地域社会を支えるコミュニティ・担い手の減少、結果としての税収減と社会保障費の増大等による財政の悪化が挙げられます。また若年女性人口が30年間で半減すると見込まれる自治体が全国で239市(当社集計値)に上り、“消滅可能性自治体”とされる地域が急増しています。一方で、移住促進・企業誘致・観光客獲得など、共通の課題を抱えた自治体間の競争も激しさを増しています。

KINBANの役割について

上記の課題解決をするために、地域の魅力や特性を活かしながら、地域の雇用拡大、生活環境の整備に加え、地域への移住促進や企業誘致、ビジネス交流や観光客増のための方策を考えることが急務となっています。しかし、現状は大前提となる情報の発信力が十分でなく、結果として、地域の認知度が低く、必然的にブランディングも出来ていない状況にあります。まずはこの現状を打破するためのツールが必要となります。それがKINBANです。

KINBANの仕組みと構成

KINBANは、人口3～10万人規模の中小自治体を対象に、新たに企画開発されたその地域専用の情報の入口『ポータルサイト』です。現在、多くの地域では、企業、店鋪、事業者、団体、サークル、自治体等が個々の立場と目的で専用サイトを有してバラバラに情報を発信しています。今回新たに企画開発されたKINBANでは、既存の専用サイトとは別に、「その地域のことを知りたいのなら、まずはこのサイトを見ればよい」と言える地域の情報の入口『ポータルサイト』を追加設置して、その『ポータルサイト』から既存の専用サイトにリンクを貼る形になります。このKINBANの仕組みは、日頃私たちが使用しているYahooやGoogleと同じ考え方です。KINBANは地域専用の『ポータルサイト』として、以下の3サイトで構成されています。1. PRサイト ：地域の魅力や特徴を国内外へ発信（自然・風土・歴史・文化・産業）2. 情報サイト：住民の日常生活を支える情報の共有（買物・医療・福祉・雇用など）3. 広報サイト：地域の抱える課題解決に向けた自治体の各種取り組みを紹介。

KINBANの無償モデル自治体の募集と今後の展開

ASJは、全国の中小自治体の地域再生を支援する「サポーター企業」として、KINBANのモデルとなる自治体を無償で募り、その成果を持って、全国の同じ課題を抱える自治体へKINBANの利用促進を促します。そして、自治体・事業者・住民の協働による地域の活性化をベースに、地域の認知度向上とブランディングを推進し、地方自治体の課題解決に向けた「リビルド(再構築)」をサポートします。

お問い合わせ先

本件名 : KINBANプロジェクト責任者 : 森崎利直TEL : 044-455-4826MAIL : info@activesourcing.jpURL : https://activesourcingjp.com