広島ホームテレビ（本社：広島市中区）では、2025年12月28日㈰ 深夜11時30分から「＃地元しか勝たん宮城vs広島」を放送いたします。（※広島エリア）

宮城vs広島 “最強の地元”決定戦

日本三景（宮島、松島）にプロスポーツ球団、名物グルメ――共通点いっぱいの宮城県と広島県！両県出身のタレントが「地元しか勝たん！」と熱く自慢合戦。グルメも映えも譲れない、宮城 vs 広島の魅力対決。果たして、どちらが“最強の地元”なのか!?

「グルメ」「お土産」「絶景」の３番勝負を開催！

宮城県と広島県、どちらがグルメで“映え”な県なのか？言い争っても仕方がないので「グルメ」「お土産」「絶景」の3番勝負で決着をつけることに！！宮城県代表のマギー審司＆餅田コシヒカリ、広島県代表のコットン西村＆槙野智章が、地元愛溢れる熱いプレゼン対決を繰り広げます！

塚本恋乃葉さんと岡本愛衣アナが広島ロケを敢行！

スケジュールの都合によりコットン西村と槙野智章の代わりに、広島ロケは塚本恋乃葉さんと岡本愛衣アナ（HOMEアナウンサー）が担当。「瀬戸内海の景色は宮城県では見られない！」と、ロマンティックな鞆の浦で夕暮れを堪能します。さらに、元サッカー日本代表の槙野智章さんが帰省のたびに訪れる、パスタが絶品の名店、コットン西村の全てを知り尽くす店主がいる⁈お店も登場。西村さんがアナウンサー時代から通い、恋愛相談までしていた焼き肉屋など、広島の“とっておき”スポットをたっぷりご紹介します。

宮城 vs 広島――栄冠はどちらの県に!?

審査員を務めるのは大人気グループB＆ZAIから矢花黎さんと鈴木悠仁さん！果たして、審査員2人の心を射止めるのは宮城県か広島県か――！？

番組概要

▷番組タイトル：『＃地元しか勝たん宮城ｖｓ広島』▷放送日時：12月28日㈰ 深夜11時30分※広島エリア▷出演者：コットン西村、槙野智章、塚本恋乃葉、マギー審司、餅田コシヒカリ、吉瀬真珠（いぎなり東北産）、矢花黎・鈴木悠仁（B&ZAI）、内田有香（khbアナウンサー）、岡本愛衣（HOMEアナウンサー）