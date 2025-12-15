「フルート/アルトサクソフォン/バイオリン で美しく奏でる やさしい演奏会用レパートリー (ピアノ伴奏譜&伴奏音源付) 」 12月22日発売！
株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：堤 聡）は、新刊「フルートで美しく奏でる やさしい演奏会用レパートリー(ピアノ伴奏譜&伴奏音源付)」、「アルトサクソフォンで美しく奏でる やさしい演奏会用レパートリー(ピアノ伴奏譜&伴奏音源付)」、「バイオリンで美しく奏でる やさしい演奏会用レパートリー(ピアノ伴奏譜&伴奏音源付)」を、2025年12月22日に発売いたします。
初級者の方、また趣味で演奏を楽しんでいる方にピッタリの一冊です。映画音楽、クラシック、日本を代表する名曲など、ジャンルに富んだ内容で、演奏映えするアレンジとなっております。スマートフォンまたはPCから視聴できる伴奏音源を付属しているので、ご自宅でもお楽しみいただけます。ぜひ、演奏会などでご活用ください。
フルートで美しく奏でる やさしい演奏会用レパートリー(ピアノ伴奏譜&伴奏音源付)
2オクターブ以内で演奏できる、初級～初中級向けの演奏会用レパートリー集。【収載曲】マルコとジ－ナのテ－マ／さよならの夏～コクリコ坂から～／川の流れのように／見上げてごらん夜の星を／家路(交響曲第9番『新世界より』より)／浜辺の歌／朧月夜／テルーの唄／少年時代／アマポーラ／魅惑のワルツ／煙が目にしみる／ロンドンデリーの歌／マイ・ボニー／80日間世界一周-全15曲-
【商品詳細】定価：3,300円(10％税込) 仕様：菊倍判縦/72ページ発売日：2025年12月22日 ISBN：978-4-636-12279-4商品コード：GTW01102652https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTW01102652https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817309710
アルトサクソフォンで美しく奏でる やさしい演奏会用レパートリー(ピアノ伴奏譜&伴奏音源付)
2オクターブ以内で演奏できる、初級～初中級向けの演奏会用レパートリー集。【収載曲】マルコとジ－ナのテ－マ／さよならの夏～コクリコ坂から～／川の流れのように／見上げてごらん夜の星を／浜辺の歌／朧月夜／故郷／テルーの唄／少年時代／アマポーラ／家路(交響曲第9番『新世界より』より)／ロンドンデリーの歌／魅惑のワルツ／マイ・ボニー／80日間世界一周-全15曲-
【商品詳細】定価：3,300円(10％税込) 仕様：菊倍判縦/72ページ発売日：2025年12月22日 ISBN：978-4-636-12280-0商品コード：GTW01102653https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTW01102653https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817309727
バイオリンで美しく奏でる やさしい演奏会用レパートリー(ピアノ伴奏譜&伴奏音源付)
1stポジションで演奏できる、初級～初中級向けの演奏会用レパートリー集。※独習者に役立つ1stポジションの運指表付き【収載曲】マルコとジ－ナのテ－マ／さよならの夏～コクリコ坂から～／川の流れのように／見上げてごらん夜の星を／浜辺の歌／朧月夜／テルーの唄／少年時代／家路(交響曲第9番『新世界より』より)／アマポーラ／ロンドンデリーの歌／魅惑のワルツ／煙が目にしみる／80日間世界一周／マイ・ボニー-全15曲-
【商品詳細】定価：3,300円(10％税込) 仕様：菊倍判縦/72ページ発売日：2025年12月22日 ISBN：978-4-636-12283-1商品コード：GTW01102654https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTW01102654https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817309734
お求めは、全国ヤマハ特約楽器店・書店またはオンラインショップまで。
【本商品に関するお問い合わせ】 (株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス ミュージックメディア部問い合わせフォーム：https://inquiry.yamaha.com/contact/?act=2008&lcl=ja_JP