パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、iiyama PC ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」より、ドズル社 コラボ オリジナルデザイン ゲーミングノートPCを12月13日（土）より発売開始。

■ ドズル社 コラボ オリジナル デザイン ゲーミングノートPC登場

ドズル社 コラボ オリジナルデザイン ゲーミングノートPCが登場。無駄のないミニマルなフォルムに配置されたドズル社ロゴとメンバーの8ビット風イラストが個性を演出。日常のひとコマを遊び心いっぱいに、ドズル社と楽しめる一台です。

■ ドズル社 と毎日を盛り上げる

ドズル社 コラボ オリジナルデザイン ゲーミングノートPCは、あらゆるニーズに応える多様なラインアップを展開。ハイエンドユーザーからエントリー層まで、それぞれの用途に最適化された製品が、精度と安定性を兼ね備えたゲーミング体験を提供します。

◇ ドズル社 LEVEL∞ コラボゲーミングPC 特集ページ

https://www.pc-koubou.jp/pc/game_dozle.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251215_1&utm_content=nonpay

■ 購入特典

◇先着100名様限定 スペシャル液晶クロスプレゼント

ドズル社 コラボ オリジナルデザイン ゲーミングノートPC購入の方にスペシャル液晶クロスをプレゼント。

◇ オリジナルマウスパッドとオリジナル壁紙、オリジナルボイス、オリジナルマウスカーソルをプレゼント

ドズル社 LEVEL∞ コラボゲーミングPCをご購入頂いた方にもれなく、ドズル社オリジナルマウスパッドとオリジナル壁紙、オリジナルボイス、オリジナルマウスカーソルをプレゼントいたします。

■ ドズル社 プロフィール

医大生からYouTuberになった異色の経歴を持つ「ドズル」をリーダーに、5名のメンバーで活動するゲーム実況グループ。ドズル、ぼんじゅうる、おんりー、おらふくん、おおはらMENの5名で「マインクラフト」を中心としたゲーム実況動画を毎日公開し、チャンネル登録者数は231万人（2025年6月時点）を突破。「人生というゲームをもっと楽しく」というテーマでゲーム実況者の枠を超えたさまざまなエンターテインメントを提供している。・YouTubeチャンネル｜https://www.youtube.com/@dozle・X｜https://x.com/dozle_official・公式サイト｜https://www.dozle.jp/

■ グリーン購入法適合商品

グリーン購入法適合商品は、環境省が毎年公表するグリーン購入法の「基本方針」の判断の基準を満たしている製品・サービスです。基準を満たしていることを認定・認証している機関はなく、事業者の判断により「グリーン購入法適合商品」と表示します。

■ モデルのご紹介

下記は、ドズル社 コラボ オリジナルデザイン ゲーミングノートPCのモデル例になります。他にも複数のラインナップをご用意しております。【BTO標準構成】各種カスタマイズが可能な「BTO(Build to Order＝受注後生産方式)」に対応しています。

製品名： LEVEL-15FH127-i7-UH8X-DOZLE販売価格：129,800円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1193085&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251215&utm_content=nonpayWindows 11 Home / インテル® Core™ i7-12650H プロセッサー / CPU統合チップセット / DDR4-3200 S.O.DIMM (PC4-25600) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / UHD Graphics / 15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット) / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）製品名：LEVEL-15FX157-i7-PK5X-DOZLE販売価格：184,800円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1193094&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251215&utm_content=nonpayWindows 11 Home / インテル® Core™ i7 プロセッサー 14650HX / インテル® HM770 / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX ™ 5050 Laptop GPU / 15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット) /グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）製品名：LEVEL-15FXA62-R7A-RK4X-DOZLE販売価格：219,800円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1193091&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251215&utm_content=nonpayWindows 11 Home [DSP版] / AMD Ryzen™ AI 7 350 / CPU統合チップセット / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX 5060 Laptop GPU / 15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)

製品名：LEVEL-16WR172-U7-UK3X-DOZLE販売価格：374,800円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1193088&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251215&utm_content=nonpayWindows 11 Home [DSP版] / インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 255HX / インテル® HM870 / DDR5 32GB(16GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU / 16型(非光沢カラー液晶) / WQXGA(2560×1600ドット)

