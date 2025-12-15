あなたの提供する衣類が、“世界にひとつのサステナブルなリサイクル壁掛け時計”へ。

「PANECO® Original Clock Project 」始動── 時間を刻んだ繊維を、未来へ受け継ぐ「想い出循環プロダクト」 ──

1. “ファッションロス 9,200万トン” の時代に、衣類を「時計」として未来へ

古着、企業のユニフォーム-制服-作業服、子供服、学生服、スーツ、スポーツウェア‥‥‥衣類には、人々が過ごした時間・記憶・文化が宿っています。しかし現実には、日本では 年間100万トン、世界では 年間9,200万トン のファッションロスが生まれ、大半が焼却・埋立によってその価値を失っています。いま求められているのは、“捨てない選択肢” と共に、“生まれ変わらせる循環の仕組み”。その答えとして、PANECO®はあなたが提供した衣類（衣類以外の繊維も可能）だけで製作する-世界にひとつの壁掛け時計-「PANECO® Original Clock Project」を発表します。「衣類が刻んだ時間」が、「これからの時間」を刻み続ける。その象徴となる、新しい循環プロダクトです。

2. 盤面は、提供衣類100％でつくられる “一点物素材”

本プロジェクト最大の特徴は、時計の盤面素材 PANECO® Original Board が、提供いただいた衣類100％で構成される点です。衣類が本来持つ・色・質感・経年の表情・チームの歴史・組織のアイデンティティこれらすべてが“素材の柄”として可視化されます。✔ 同じ模様は二度と生まれない✔ 完全オリジナルのオーダーメイド時計「素材そのものがストーリーを語るプロダクト」これが PANECO® Original Clock の唯一無二の価値です。

3. PANECO® Original Clock 商品仕様

・サイズ：φ290 × d32 mm（盤面ボード厚み：3mm）・重量：約300g・盤面素材：提供いただいた衣類（古着・ユニフォーム・制服・作業服など ※1）から製作されたPANECO® Original Board・ムーブメント：国産静音スイープ・針：アルミニウム（ブラック／ホワイト）・背面金具：スチール製・生産：日本（デザイン・加工・組立）※1 リネン・残布・残糸・不織布なども対応可能※ 一点物素材のため、色・柄の指定はできません。

4. 活用シーン

オフィス、工場、商業施設、学校、スポーツチームなど多用途。

5. 数量・費用

最低数量：オリジナル壁掛け時計100個～（提供衣類80kg～）製作費：約1,480,000円～（消費税別・送料別）（※オリジナルデザインの場合は変動）★ 特別条件提供衣類（最低提供量：80kg～）で製作したオリジナル壁掛け時計（最低数量：100個～）を 全量ご購入いただく場合、盤面のみの試作（1回）を無償 で対応します。

6. 製作フロー

1. 提供衣類（50kg～） ※1 衣類以外の繊維も可能2. オリジナルボード製造3. ボード加工4. 針・ムーブメント組立5. 納品※ 1 例：リネン・残布・残糸・不織布なども対応可能

7. プロジェクトの意義

PANECO® Original Clock Project は環境負荷軽減だけではなく、“文化を未来へ引き継ぐ” という新しい循環モデル を提示します。捨てられるはずだった衣類が、人々の時間を刻み続ける時計に生まれ変わる。それは記憶 × デザイン × 循環 を融合した、これまでにない価値創造です。

8. PANECO®からのメッセージ

「衣類は“時間の記録媒体”です。そこに刻まれた文化や想いを、時計というプロダクトに再生することで、未来へ価値を引き継ぐ循環をつくりたいと考えています。」

9.PANECO®の今後の展開

日本国内の企業・団体との連携に加え、海外での展開を予定。世界規模で問題となるファッションロスを、価値ある素材へ変換する循環インフラ を構築します。

PANECO® 公式サイト

https://paneco.tokyo/

ユニフォームリサイクル プロジェクト

https://paneco.tokyo/

https://www.uniform-recycling-project.com/

「PANECO® Original Clock Project」に関するお問い合わせ

https://www.uniform-recycling-project.com/

https://paneco.tokyo/contact/

https://paneco.tokyo/contact/