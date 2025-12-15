拳銃用消音器の世界市場2025年、グローバル市場規模（モノコア型、多層バッフル型）・分析レポートを発表
2025年12月15日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「拳銃用消音器の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、拳銃用消音器のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
■ 市場概要
最新の調査によると、世界の拳銃用消音器市場は2024年に1億1,900万米ドルと評価され、2031年には1億8,500万米ドルへと調整後の規模に達すると予測されており、レビュー期間中の年平均成長率（CAGR）は6.6％となっています。本レポートでは、米国の関税政策や国際的な規制動向が市場競争、地域経済、供給網に及ぼす影響を包括的に分析しています。
________________________________________
■ 拳銃用消音器の概要
拳銃用消音器は、発射時の騒音を低減するために拳銃に装着される装置です。内部の多孔質材や音響フィルターなどにより音波を吸収・拡散させることで、射撃時の騒音を効果的に抑制します。都市部や屋内射撃場など、騒音抑制が必要な場面での使用が増加しており、利用者の快適性向上や周囲への影響低減に貢献します。
________________________________________
■ 市場動向
拳銃用消音器市場には複数の要因が影響しています。
● 規制強化の進行
一部の国では、銃器および関連アクセサリに対する規制が強化されており、購入・使用に制限がかかることで市場需要に抑制が生じています。
● 規制緩和の動き
逆に、地域によっては銃器アクセサリの合法化や規制緩和が進み、市場拡大の可能性が生まれています。
● 材料技術の進歩
軽量で高強度な素材の開発が進み、より耐久性が高く扱いやすい製品の提供が可能になっています。
● 騒音低減技術の革新
ノイズ抑制性能を高める技術が向上し、より高性能なモデルの需要が高まっています。
● 射撃スポーツの人気上昇
競技人口の拡大に伴い、射撃環境を改善するためのアクセサリ需要が増加しています。
● 騒音公害への配慮
動物保護や地域コミュニティへの配慮から、狩猟者が消音器を使用するケースも増え、市場の追い風となっています。
________________________________________
■ レポートの分析範囲
本レポートでは、メーカー別、地域別、製品タイプ別、用途別に市場を細分化し、2020～2031年の市場規模、販売数量、平均販売価格を予測しています。さらに、需給動向、競争環境、技術革新、政策動向など、市場を取り巻く主要要素を多角的に評価しています。
________________________________________
■ レポートの主目的
本レポートの主目的は以下の通りです。
1. 世界および主要国における市場機会規模を明確化すること。
2. 拳銃用消音器市場の成長可能性を評価すること。
3. 製品タイプ別・用途別の将来需要の変化を予測すること。
4. 市場競争要因を分析し、企業戦略に資する洞察を提供すること。
________________________________________
■ 主要企業と競争環境
対象企業には、SureFire、SilencerCo、Gemtech（Smith & Wesson）、Advanced Armament Corp（AAC）（JJE Brands）、Dead Air Silencers、Rugged Suppressors、Liberty、GSL Technology、Jaki、Elite Iron、HUXWRX Safety、Small Arms Industries（SAI）、Griffin Armament、Witt Machine、CGS Group などがあります。
