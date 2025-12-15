民間宇宙旅行時代到来！ASTRAX代表TAICHI（山崎大地）がボーイスカウト鎌倉第3団の75周年記念式典で「我らは宇宙開拓者 つなげよう未来へ」と題して講演！
世界中の人々の夢を宇宙で実現させる民間宇宙サービスプラットフォームを提供する宇宙ベンチャー企業株式会社ASTRAX（アストラックス、以下 ASTRAX、本社：神奈川県鎌倉市、代表：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地））の代表TAICHIが、神奈川県鎌倉市のカトリック雪ノ下教会で開催されたボーイスカウト鎌倉第3団の75周年記念式典で、「我らは宇宙開拓者 つなげよう未来へ」と題した講演を行いました。
当日は、ボーイスカウトの思い出、自己紹介、宇宙開拓者になるには、の３部構成で、約45分にわたって講演を行いました。
この講演会には、主にボーイスカウト鎌倉第３団の団員や関係者、OBメンバーなど約60名が参加しました。
【講演概要】
講演演題 「我らは宇宙開拓者 つなげよう未来へ」
講演者 株式会社ASTRAX 代表取締役 民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地）
開催日時 11月16日（日）13時00分～17時00分 （講演時間はこのうちの45分間）
開催場所 カトリック雪ノ下教会（神奈川県鎌倉市）
対象 ボーイスカウト鎌倉第3団の団員及び関係者、OBなど
主催 ボーイスカウト鎌倉第3団
【講演の感想】
●懐かしい仲間にも会えて、また我々の知らない世界の話を聞けて、これやったらどうかな？と思うことは即チャレンジしないと時代遅れになると衝撃的な話も聞けて、本当に面白かったです。
●本当に知らないことだらけでワクワクする講演でした。ぜひ私たちの子供が通っている小学校でも講演をお願いしたいです。
●昨日は忙しい中、素敵な講演をありがとうございました。 子供たち含めて、皆さん普段聞けない話が聞けて興奮状態でした。 宇宙というのはとてつもなく遠い場所のようなイメージでしたが、 大地君の話の中で、手に届く未来がすぐそこにあり、思いついたら 即やっていかないと2番煎じになるという言葉が非常に印象的でした。 世の中は目まぐるしく動いていて、ボーイスカウトの置かれている環境は 僕らの少年のころに比べると、少し窮屈な感じがするかもしれません。 でも子供たちが（大人も）未来を創造することは自由で無限大だし、 挑戦・冒険する気持ちも年齢に関係なく持ちづづけてよいのだと、 改めて気づかされた感じです。 貴重な話を本当にありがとうございました。忙しい身だと思いますが、 お身体に気を付けて夢に向かって突き進んでください。応援しています。 また何かイベントがあるとき声かけさせていただきます。 今後ともよろしくお願いします。
●来年テキサスで行われるカトリックボーイスカウトの祭典に行こうか 迷っていたけども、山崎さんの話を聞いて、ぜひともテキサス（米国） に行きたくなりました。自分の目で何が起こるのか見てきます！ 子供達には本当に素敵な憧れの講演になったみたいです。 本当にありがとうございました。
ASTRAXでは、対面・オンラインに関わらず、学校や塾などの教育機関をはじめ、企業・団体、自治体などからの講演依頼を随時受け付けています。
また、講演テーマについても、今回のように宇宙旅行や宇宙ビジネスだけでなく、夢の実現思考法、うつ病やいじめの悩みの克服、男女共同参画関連など、さまざまなテーマで講演を行っており、皆様から大変好評をいただいています。
ご依頼のご相談につきましては、お気軽にご連絡ください。
講演依頼の詳細については、以下のリンクをご参照ください。
https://www.astrax-lecture.space
『宇宙といえばASTRAX！』
ASTRAXは、今後も人類全体の経済圏（生活圏）を宇宙に拡大させるとともに、地球上の平和と生活環境の改善や向上を目指し、民間の力で様々な宇宙サービスを提供してまいります。
【ASTRAX会社概要】
会社名：株式会社ASTRAX
代表者：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地）
所在地：神奈川県鎌倉市
URL：https://astrax.space
事業内容：民間宇宙開拓事業全般及び宇宙サービスプラットフォームの提供
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：株式会社ASTRAX
担当者：CEO秘書・星エリカ
E-Mail：erica.hoshi@astrax.space
